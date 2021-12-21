“مباشر” الآن موعد مباراة الفيحاء وأبها في الكأس الدور ثمن النهائي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الفيحاء وأبها اليوم، في أطار مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحساب الدور ثمن النهائي أصبح محل بحث كبير قبل جمهور الفريقين، حيث يحتضن ملعب المجمعة الرياضية ملعب نادي الفيحاء، اللقاء في الثالثة وخمس دقائق عصراً بتوقيت مكة المكرمة، يأمل أصحاب الأرض والجمهور للفوز والعبور إلي دور الثمانية من المسابقة، وتلعب في نفس اليوم مباراة النصر والاتفاق وأيضاً مباراة قلعة الكؤوس، وصاحب نصيب الأسد في حصد لقب كأس الملك برصيد 13 بطولة كاملة الأهلي والفيصلي لحساب نفس الدور، تنقل المباراة عبر قنوات ssc الرياضية، الملك الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، وفيما يلي الموعد وتفاصيل اللقاء.

موعد مباراة الفيحاء وأبها اليوم

12.05 : الثانية عشر وخمس دقائق بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

13.05 : الواحدة وخمس دقائق بتوقيت كلاً من “تونس، المغرب، الجزائر”.

14.04 : الثانية وخمس دقائق بعد الظهر بتوقيت “مدينة القاهرة، الخرطوم، طرابلس”.

15.05 : الثالثة وخمس دقائق عصراً بتوقيت “مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، سوريا”

16.05 : الرابعة وخمس دقائق بعد العصر بتوقيت “دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان”.

القنوات الناقلة مباراة الفيحاء وأبها والمعلق

تنقل جمع مباريات الدوري السعودي للمحترفين دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلي مباريات كأس الملك بصورة حصرية عبر شاشة باقة قنوات ssc الجديدة، التي انطلقت مع بداية مباريات الموسم الحالي 2022/2021، ومباراة اليوم التي تجمع الفيحاء وأبها تنقل مباشراً على قناة ssc hd 7، ويعلق عليها المعلق خالد المديفر وتبث القناة الاستوديو التحليلي في الساعة 14.35 بتوقيت مكة.

مباريات كأس الملك اليوم الثلاثاء 2021/12/21