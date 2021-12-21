الأهلي جاهز لمعركة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي بعد إكتمال شفاء المصابين

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محمد سياف - ابو ظبي - يواصل النادي الأهلي إستعداته الجادة في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا للقاء المرتقب للجماهير المصرية والمغربية يوم الأربعاء المقبل في كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، ويسعى الجهاز الطبي بالأهلي جاهدا لتجهيز جميع اللاعبين المصابين، وعلى رأسهم اللاعبين المتواجدين بمنتخباتهم في بطولة كأس العرب.

جاهزية على معلول

أكد طبيب النادي الأهلي احمد أبوعبلة جاهزية اللاعبين المصابين أثناء المشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس العرب التي انتهت مؤخر، وطمئن رئيس الجهاز الطبي عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي الجميع علي سلامة اللاعب التونسي علي معلول، خاصة أن لم يلعب أي مباراة مع منتخب تونس أساسيا منذ بدء المنافسات.

علاج طبيعي خفيف للاعب أكرم توفيق

وفي سياق متصل كان الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قد أجرى بعض الأشعات الطبية على اللاعب على معلول وأكدت سلامته تماما من الإصابة، وسيبدأ اليوم بالمشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، كما يؤدى اللاعب أكرم توفيق بعض جلسات العلاج الطبيعي بعد شعوره ببعض الآلام في العضلة الأمامية، بعدما تلقى كدمة قوية خلال مباراة قطر الأخيرة.

الإطمئنان على أفشة والشناوي وأيمن اشرف

ومن جانب آخر تقرر خوض محمد مجدي أفشة لأشعة جيدة من أجل الإطمئنان على حالته بشكل كامل، بعد إصابة تعرض لها أثناء المشاركة في وقت سابق، أما عن محمد الشناوي حارس النادي، فأكد طبيب الفريق جاهزيته تماما للتدريبات اليوم بعد راحة امس، وأيضا أيمن اشرف سيشارك اليوم في التدريبات الجماعية بعد إصابة صعبة على مستوى الركبة خلال لقاء الجزائر مع المنتخب.