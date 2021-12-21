موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

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محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر عشاق القلعة البيضاء مشاهدة فريقهم المفضل على أحر من الجمر بعد توقف مسابقة الدوري المحلي لأكثر من 20 يوم بسبب مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العرب التي إنتهت مؤخرا بتتويج المنتخب الجزائري بالبطولة بالفوز على تونس في النهائي بثنائية نظيفة، وإكتفي المنتخب المصري بإحراز المركز الرابع خلال منافسات البطولة، ونقدم لكم عبر موقع مصر فايف موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقناة الناقلة ومعلق المباراة.

موقف نادي الزمالك بالدوري المصري

يسعى نادي الزمالك إلى الفوز بهذه المباراة بأي شكل، حتى لا يبتعد عن الغريم التقليدي النادي الأهلي متصدر البطولة بـ 18 نقطة بالعلامة الكاملة، أما الزمالك صاحب المركز الثالث بـ 13 نقطة من المشاركة في 6 مباريات تعادل في مباراة وخسر في مباراة وفاز في 4 مباريات، ويأمل كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك من تحقيق الثلاث نقاط في تلك المباراة الصعبة أمام نادي المقاولون العرب.

موقف نادي المقاولون العرب بالدوري المصري

من جانب آخر نادي المقاولون العرب تحت قيادة فنية لعماد النحاس في موقف لا يحسد عليه يقدم في مستويات ونتائج غير جيدة من خلال المباريات السابقة، ويأمل مدرب المقاولون العرب من إستثمار فترة التوقف في تحسين النتائج خلال المباريات المقبلة قبل توقف جديد بسبب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وشارك فريق المقاولون العرب في 6 مباريات فاز في مباراة واحدة، وتعرض للهزيمة في مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

البطولة: الدوري المصري

الجولة: السابعة

توقيت المباراة: 8 مساءً بتوقيت مصر 9 مساءً بتوقيت السعودية

موعد المباراة: الثلاثاء 21 – 12 – 2021 م

ملعب المباراة: استاد القاهرة الدولي

القناة الناقلة: أون تايم سبورت 1

التعليق: بلال علام