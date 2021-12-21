مباشر الآن .. موعد مباراة التعاون والطائي اليوم في كأس الملك والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية موعد مباراة التعاون والطائي، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الملك سلمان، يسعى الفريقين للفوز اليوم والصعود للدور الثاني من البطولة، اللقاء اليوم منقول عبر قناة ssc hd 6 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتلعب اليوم أيضاً 3 لقاءات أخرى في نفس البطولة، النصر والاتفاق، الأهلي والفيصلي، الفيحاء وأبها، وكان الهلال قد فاز أمس على الرائد بهدفين مقابل لاشيء، ليصعد لدور الثمانية وينتظر الفائز اليوم من النصر والاتفاق، وفيما لي موعد اللقاء بتوقيت أغلب الدول العربية والتشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة التعاون والطائي

13.00 : الواحدة بعد الظهر بالتوقيت العالمي غرينتش.

14.00 : الثانية ظهراً بتوقيت المغرب، الجزائر، تونس.

15.00 : الثالثة عصراً بتوقيت مصر، السودان، ليليا.

16.00 : الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، سوريا، العراق، الأردن.

القناة الناقلة ومعلق اللقاء

كما هو معروف فأن قنوات ssc هي الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس الملك، مباراة اليوم منقولة عبر شاشة قناة ssc hd 6، ويعلق عليها المعلق السعودي الشهير عبد الله الغامدي.

التشكيل المتوقع للتعاون اليوم

حراسة المرمى ” كاسيو دوس أنجوس”.

خط الدفاع ” فهد رشيد الحمد، حمدان الرويلي، أحمد عسيري، إياغو سانتوس”.

الوسط ” محمد أبو سبعان، سيدريك أمسي، سلطان مندش، حسن كاوش محبوب”.

خط الهجوم ” تاومبا، اليخاندرو روميرو”.

التشكيل المتوقع للطائي اليوم ضد التعاون

حراسة المرمى ” مارتين لوكوف”.

الدفاع ” حسن الحبيري، لوساو، مارسيلو، عبد العزيز مجرش”.

خط الوسط ” عبد العزيز الحربي، جوميس كيليمون، فهد الجهني، نوليدج موسونا”.

الهجوم ” محمد الثاني”.

موعد مباريات كأس الملك اليوم