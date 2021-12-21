انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على تاريخ الأهلي الحافل في مباريات السوبر الإفريقي على مدار التاريخ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نستعرض من خلال المقالة التالية مواجهات الأهلي خلال التسع مواجهات السابقة في السوبر الإفريقي، ولعب الأهلي مباريات السوبر الإفريقي خلال 9 مباريات سابقة، تمكن الأهلي في 7 مباريات وخسر في مباراتين، وتمكن لاعبو الاهلي من إحراز 14 هدفا، وسكنت شباك الأهلي 7 أهداف.

المواجهة الأولى: هزيمة الأهلي من الزمالك كأس السوبر الإفريقي 1994

تلقى النادي الاهلي هزيمة من نادي الزمالك بهدف قاتل لأيمن منصور في المباراة الشهيرة التي لعبت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وكان الاهلي بطلا لكأس الكؤؤس الإفريقية، والزمالك بطلا لأبطال الدوري.

المواجهة الثانية: فوز الأهلي من كايزر تشيفز في كأس السوبر 2001

وفي تلك المواجهة فاز الأهلي على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا في السوبر الإفريقي في عام 2001، عندما فاز بنتيجة 4/1 على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، وكان الأهلي بطلا لأبطال الدوري وكايزر شيفز بطلا لأبطال الكؤوس الإفريقية. وأحرز أهداف الأهلي في ذلك الوقت اللاعبين خالد بييو وحسام غالي وعصام الحضري وسيد عبد الحفيظ.

المواجهة الثالثة: فوز الأهلي على الجيش الملكي المغربي في كأس السوبر 2006

وخلال تلك المواجهة تمكن النادي الأهلي من الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4/2، وكان الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، ونادي الجيش الملكي المغربي بطلا لكأس الكؤوس الإفريقية.

المواجهة الرابعة: فوز الأهلي على النجم الساحلي التونسي في كأس السوبر 2007

فاز الأهلي على النجم الساحلي التونسي بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وكان الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، ونادي النجم الساحلي التونسي بطلا للكونفدرالية الإفريقية.

المواجهة الخامسة: فوز الأهلي على النادي الرياض الصفاقسي التونسي في كأس السوبر 2009

فاز الأهلي على الصفاقسي التونسي بهدفين لهدف، وكان الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، ونادي الصفاقسي التونسي بطلا للكونفدرالية الإفريقية.

المواجهة السادسة: فوز الأهلي على فريق ليوباردز الكونغولي في كأس السوبر 2013

وخلال تلك المقابلة السادسة واجه الأولي فريق ليوباردز الكونغولي في كأس السوبر الإفريقي 2013، وكان الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، ونادي ليوباردز الكونغولي بطلا للكونفدرالية الإفريقية، وفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

المواجهة السابعة: فوز الأهلي على فريق الصفاقسي التونسي في كأس السوبر 2014

وخلال تلك المقابلة السابعة واجه الأولي فريق الصفاقسي التونسي في كأس السوبر الإفريقي 2013، وكان الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، ونادي فريق الصفاقسي التونسي بطلا للكونفدرالية الإفريقية، وفوز الأهلي بنتيجة 3/2.

المواجهة الثامنة: فوز الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري في كأس السوبر 2015

وخلال تلك المقابلة الثامنة واجه الأولي وفاق سطيف الجزائري في كأس السوبر الإفريقي 2015، وكان الأهلي بطلا لدوري بطلا للكونفدرالية الإفريقية، ونادي وفاق سطيف الجزائري بطلا لدوري أبطال أفريقيا، وفوز وفاق سطيف بركلات الترجيح.

المواجهة التاسعة: فوز الأهلي على فريق نهضة بركان المغربي في كأس السوبر 2020

وخلال تلك المقابلة التاسعة واجه الأولي فريق نهضة بركان المغربي في كأس السوب الإرفريقي 2020، وكان الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، ونادي نهضة بركان المغربي بطلا للكونفدرالية الإفريقية، وفوز الأهلي بهدفين نظيفين.