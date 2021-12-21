“0-1” للنصر الآن في نتيجة مباراة النصر والاتفاق اليوم في كأس يحزه اللاعب فهد الجهني

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تترقب الجماهير النصراوية نتيجة مباراة النصر والاتفاق اليوم، في كأس خادم الحرمين الشريفين، لحساب الدور ثمن النهائي، ومتابعة تفاصيل المباراة وتأمل الجماهير في فوز جديد يعزز الثقة في اللاعبين والجهاز الفني الجديد للنصر، بعد أن حقق العالمي فوزاً هامة الأسبوع الماضي في الدوري، على غريمه الأول نادي الهلال السعودي، بهدفين دون مقابل، اللقاء اليوم يأهل الفائز للدور ربع النهائي ليقابل الهلال، وفي حالة صعود النصر سوف تكون مباراة ثأرية كبيرة للهلاليين، المباراة تلعب على ملعب مرسول بارك في الرياض، وتأمل الجماهير النصراوية في أن لا تتكرر الهزيمة في الكأس عقب عودة من فوز في بطولة الدوري، الذي تحققت هذه الهزيمة من قبل في 13 مناسبة أن يهزم النصر في الكأس عقب فوز سابق في الدوري.
بداية الشوط الأول من المباراة
أنطلق منذ قليل الشوط الأول من مباراة النصر والاتفاق كل فريق يرغب في الاستحواذ على منتصف الملعب، وامتلاك الكرة، وتظهر الرغبة الأقوى من فريق النصر السعودي وحتى الآن مر من الوقت 20 دقيقة، ولم يستطع أي من الفريقين تسجيل أي أهداف، وبالنسبة لأستحوذ ففريق النصر يستحوذ على الكرة ويرغب في إنهاء المباراة مبكراً.
- طرد من نصيب لاعب الاتفاق سعيد الربيعي في الدقيقة 27 من المباراة بعد أن كان قد حصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 19 من المباراة ليلعب الاتفاق منقوص من الدقيقة 27.
- نهاية الشوط الأول بين الفريقين بنتيجة سلبية لم يسجل أي من الفريقين أي أهداف، كانت في الدقيقة 45 قد سدد الخيبري تسديده قوية مرت بسلام فوق عارضة الاتفاق، ويدخل الفريقين غرف الملابس في أستراحة ما بين الشوطين، يسعى كلا المدربين لتوجيه لاعبيه لتلافي الأخطاء التي وقعوا فيها خلال الشوط الأول.
- الدقيقة 53 تشهد تسجيل العالمي للهدف الأول عن طريق اللاعب فهد الجهني، من تسديده صاروخيه من حوالي 40 يراده، تسكن الزاوية اليسرى للرايس أمبولحي، الذي يحاول أبعادها ولكنه يفشل في أن يبعدها، ثم تلوح فرصة أخرى للاعب عبد الفتاح عسيري يهدر إحراز الهدف الثاني للعالمي، وهدف قتل المباراة والصعود للدور ربع النهائي لمواجهة الهلال.
نتيجة مباراة النصر والاتفاق في الكأس
|النصر
|0
|الاتفاق
|0
ملخص مباراة النصر والاتفاق اليوم
تحسن أداء النصر في المباراة الأولى للمدير الفني الأرجنتيني الجديد للفريق، وحقق فوزاً مستحقاً على الهلال في الدري، واليوم هو أختبار جديد للمدير الفني ليثبت قدراته في قيادة العالمي، بينما منافسة اليوم عاد له نجوم المنتخب الجزائري المنتشين بالفوز بالبطولة العربية منذ أيام، رايس مبولحي، وأيوب عبد اللاوي، إضافة إلي المهاجم التونسي السليتي، من المتوقع أن تكون المباراة قوية من الفريقين ويصعب التكهن بنتيجتها.
موعد مباراة النصر والاتفاق
- 16.50 : الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة.
- 17.50 : الخامسة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
- 18.50 : السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت دولة الإمارات العربية.
نتيجة وملخص مباراة النصر والاتفاق
مع أنطلاق اللقاء سنقوم بتحديث المقال بكل جديد في المباراة على مدار الشوطين، وسنرصد أخطر الفرص للفريقين، نظراً لشعبية الفريقين الكبيرة ورغبة عشاقهما لمتابعة أخبار المباراة، خاصة جماهير نادي النص السعودي التي لن تقدر على مشاهدة المباراة، سواء في الملعب أو من خلال شاشة التلفزيون فمن خلال موقع ثقفني سنقدم لكم تغطية للمباراة.
بطاقة المباراة
|المباراة
|النصر * الاتفاق
|البطولة
|دور أل 16 من بطولة كأس الملك
|الموعد والتوقيت
|اليوم الثلاثاء الموافق 2021/12/21 الساعة الخامسة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة
|الملعب
|ملعب مرسول بارك
|القنوات الناقلة
|ssc الرياضية السعودية الجديدة
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