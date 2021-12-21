نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي ومعلق المواجهة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب جماهير الأهلي متابعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي والمقامة في الدوحة على ستاد أحمد بن علي المونديالي، الأهلي والذي يسعى إلى إضافة بطولة جديدة إلى دولاب البطولات يواجه الرجاء المغربي الذي يشارك بطموح الفوز على بطل القارة الأفريقية، ولكن الأهلي يدخل المباراة بكامل صفوفه وعينه على اللقب مع عودة كل لاعبيه وخاصة الدوليين ممن شاركوا في كأس العرب التي احتل فيها منتخب مصر المركز الرابع.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

من المرتقب أن تنقل قناة Bein sports HD1 مباراة الأهلي والرجاء المغربي والتي تبدأ في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، هذا وأسندت قنوات بي ان سبورت تعليق مباراة الأهلي والرجاء المغربي إلى المعلق رؤؤف خليف بديلا لعصام الشوالي والذي يغيب عن تعليق المباراة نظرا لوفاة والده.

موسيماني يؤكد لا أعذار أمام الأهلي

كان المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني قد أكد أن الفريق عازم ومصمم على الفوز على الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي في المواجهة المرتقبة بينهما، وأكد موسيماني أنه لا أعذار للفريق خاصة وأن القوام الأساسي قد عاد للمشاركة مع الأهلي.

وأكد موسيماني أنه يحترم فريق الرجاء المغربي الطموح وأكد أنه سيلعب على الفوز في الوقت الأصلي حتى لا يمتد الوقت للإضافي ومن ثم ركلات الترجيح، ويبدو أن موسيماني سيعتمد على محمد شريف وأفشة خاصة وأن كلا اللاعبين بينهما تفاهم كبير مع الإعتماد على حمدي فتحي وأكرم توفيق والسولية في خط الوسط.

الرجاء المغربي جاهز لمواجهة الأهلي

كان مارك فيلموتس، المدير الفني للرجاء المغربي قد أكد جاهزية الفريق لمواجهة الأهلي، وأكد أن الفريق تدرب على ركلات الترجيح، وكان لاعبو الرجاء المغربي قد أدوا التدريبات النهائية لمواجهة الأهلي في تلك المواجهة المرتقبة والتي ينتظر أن تكون مباراة حاسمة خاصة وأنها تقام على شرف السوبر الأفريقي.

توقعات نتيجة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

يتوقع أن تكون نتيجة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي لصالح الأهلي، ومايزيد من احتمالية فوز الأهلي هو استعداد الفريق بشكل كبير وامتلاكه مفاتيح لعب على المستوى الهجومي، هذا ويدعم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بعثة الفريق من أجل تحقيق نتيجة طيبة.