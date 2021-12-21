نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب نتيجة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي الأربعاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير المصرية والعربية نتيجة مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي والتي تقام مساء الأربعاء في الدوحة، وسط ترقب كبير لنتيجة المباراة والتي تحسم السوبر الأفريقي سواء للأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا أو للرجاء المغربي، بطل الكونفدرالية الأفريقية.

ترقب نتيجة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي

انتظروا تغطية مميزة لنتيجة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي مع انطلاقة المباراة.

يذكر أن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت المغرب، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ومن المتوقع أن تكون مباراة الأهلي والرجاء صعبة على الفريقين ويتوقع أن تكون تكتيكية بشكل كبير من جانب الأهلي والرجاء المغربي خاصة وأن الفريقين يهمهم بشكل كبير الفوز بالمباراة والسوبر الأفريقي بشكل كبير.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي، من المرتقب أن تنقل قناة bEIN SPORTS HD مباراة الأهلي والرجاء المغربي، وكانت قناة بي ان سبورت قد عادت للتشفير من جديد عقب نهاية مباريات كأس العرب، حيث أسندت القناة تعليق مباراة الأهلي والرجاء المغربي للمعلق التونسي، رؤؤف خليف، في الوقت الذي سيقام فيه ستديو تحليلي قبل المواجهة لاستعراض تشكيل الأهلي والرجاء المغربي في تلك المواجهة المرتقبة.

موسيماني يترقب الرجاء المغربي

كان موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري قد أكد ثقته في لاعبيه وأكد أنه سيعمل على الفوز من الدقيقة الأولى مبديا كامل الإحترام لفريق الرجاء المغربي، وأبدى سعادته بارتفاع مستويات لاعبيه المشاركين مع منتخبات بلادهم في كأس العرب أمثال بدر بانون وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد الشناوي.

في المقابل، يجد الرجاء المغربي نفسه أمام تحدي قوي وصعب خاصة وأنه يحرص على الفوز بالمباراة أمام الأهلي من أجل الفوز بكأس السوبر بعد الفوز بالكونفدرالية الأفريقية، وهو مايجعل المباراة صعبة في ظل امتلاك الرجاء المغربي حارس مرمى من الطراز الفريد.

على الجانب الأخر، أكد محمد الشناوي ثقته في زملائه وقدرتهم على العبور بالمباراة إلى بر الأمان والقدرة على تحقيق الفوز والتوازن بين الهجوم والدفاع من أجل خطف الفوز في الوقت الأصلي وهو ماتعكسه نتيجة مباراة الأهلي والرجاء المغربي.