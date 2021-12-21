نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أعرف الآن” القنوات المفتوحة الناقلة لكأس السوبر الإفريقي اليوم بين الأهلي والرجاء مجاناً وموعد اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أهم القنوات المفتوحة الناقلة لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء اليوم، وهو الأمر الذي يشغل بال الكثير من عشاق الناديين الكبيرين في كل مكان، حيث يستضيف استاد أحمد بن على المونديالي واحدة من المباريات الهامة بين إثنين من كبار الفرق الإفريقية للتنافس على لقب كأس السوبر الإفريقي 2021، ويدخل النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقي بمعنويات عالية أملاً في تحقيق اللقب الثاني له على التوالي بعد الفوز بلقب البطولة للسنة الماضية على حساب نهضة بركان، وعلى الجانب الآخر، سيحاول نادي الرجاء تحقيق الفوز على واحد من أكبر الأندية الإفريقية، وهو الأمر الذي لن يكون سهلاً على بطل الكونفدرالية للنسخة الماضية، ومن خلال المقال نتعرف على جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي اليوم وموعد المباراة، وتشكيل الشياطين الحمر خلال هذه المواجهة المرتقبة.

القنوات الناقلة لكأس السوبر الإفريقي اليوم مجاناً

يعد النادي الأهلي الفريق الأقرب للتتويج بلقب السوبر الإفريقي هذا العام في ظل المستوي العالي للاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث يتوقع الخبراء أن يدخل النادي الأهلي لقاء اليوم بشكل هجومي من أجل تسجيل هدف مبكر يسهل من مهمة الفريق خلال اللقاء، بينما سيكون نادي الرجاء حاضراً بكامل نجومه من أجل التصدي لقدرات لاعبي النادي الأهلي، ومحاولة تسجيل هدف يصعب من مهمة الشياطين الحمر، وهو الأمر الذي يأمله لاعبي وجماهير نادي الرجاء، وتترقب جميع الجماهير متابعة لقاء الأهلي المصري ضد الرجاء المغربي سواء داخل ملعب المباراة أو من خلال شاشات التلفاز، حيث ستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية حصرياً في منطقة الشرق الأوسط.

توقيت مباراة الأهلي والرجاء اليوم

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي والرجاء اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021 في إطار كأس السوبر الإفريقي على ملعب أحمد بن على المونديالي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية من خلال تردد قناة بي ان سبورت الأولي HD 1 بتعليق رؤوف خليف.

تردد قناة بي ان سبورت HD1

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم

نتطلع الجماهير العربية في كافة أرجاء الوطن العربي للتعرف على جميع القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة الأهلي والرجاء اليوم في كأس السوبر الإفريقي، وخاصة أن المباراة ستكون منقولة حصرياً عبر مجموعة قنوات بين سبورت المشفرة، وحتى هذه اللحظة لم تعلن أي من القنوات الفضائية عن نقلها لأحداث المباراة عبر شاشتها، ويمكن لجميع الجماهير متابعة اللقاء عبر تردد قناة اون تايم سبورت عبر التردد الأرضي، وكذلك عبر التردد الأرضي لقناة المغربية.