نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ثبت الآن” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم الأربعاء 22-12-2021 في كأس السوبر الإفريقي مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم في كأس السوبر الإفريقي من أكثر ما يبحث عنه الكثير من الجماهير العربية خلال الساعات الحالية، وذلك مع أقتراب موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء في السوبر، حيث تقام المباراة في دولة قطر على استاد أحمد بن على المونديالي وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة لهذا اللقاء الهام بالنسبة للفريقين من أجل حصد لقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية بالنسبة للنادي الأهلي، والذي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا خلال النسختين الماضيتين، وتهتم الجماهير في كل مكان بالتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي في السوبر الإفريقي وسط حالة من الترقب الشديد، حيث تتمني الجماهير نقل المباراة عبر العديد من القنوات الفضائية من أجل ضمان متابعة أحداث اللقاء بكل سهولة، ومن خلال المقال، نتابع معكم كافة القنوات المجانية التي ستنقل مباراة الأهلي والرجاء عبر جميع الأقمار الصناعية، وموعد اللقاء وتشكيل الفريقين، وغيرها من الأمور الأخري التي يبحث عنها كل متابعة هذا اللقاء المرتقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

تعد مباراة الأهلي ضد الرجاء من أهم المباريات خلال الموسم الحالي بالنسبة للفريقين، حيث استعد الفريقين بشكل كبير لهذه المباراة من خلال عدد من المباريات الودية في ظل توقف الدوريات العربية نظراً لمشاركة العديد من اللاعبين في كأس العرب الماضية، والتي أقيمت في دولة قطر، حيث أنضم اللاعبين الدوليين للفريقين بعد انتهاء أحداث البطولة، وهو الأمر الذي سيكون عامل مهم ومؤثر بالنسبة للفريقين.

ويذكر أن مجموعة قنوات بي ان سبورت قد حصلت على حقق نقل كأس السوبر الإفريقي عبر قنواتها حصرياً في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستكون المباراة منقولة عبر قناة بي ان سبورت الأولي HD1 بتعليق رؤوف خليف، ولم تعلن إدارة بين سبورت عن نقل المباراة عبر القناة المفتوحة كما حدث خلال كأس العرب، ولهذا، فقد بدأ الكثير من الجماهير العربي في البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء مجاناً في كأس السوبر الإفريقي، وخاصة أن المباراة ستكون منقولة عبر القنوات المشفرة لمجموعة بين سبورت حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي في كأس السوبر الإفريقي

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي والرجاء يوم غد الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021 في إطار كأس السوبر الإفريقي في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي على ملعب أحمد بن على المونديالي وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة من جانب عشاق ومتابعة الناديين، حيث سيتم السماح لعدد من الجماهير لحضور هذا اللقاء من داخل مدرجات ملعب المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

نتابع معكم كافة الأخبار حول القنوت المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي مجاناً، حيث أنه من المتوقع أن يتم نقل أحداث اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت عبر التردد الأرضي فقط، وكذلك عبر قناة المغربية عبر التردد الأرضي، وفي حال وجود أي من القنوات الفضائية الناقلة لأحداث اللقاء بشكل مجاني سيتم عرضها على حضراتكم فوراً، فتابعونا.

تشكيل الأهلي اليوم أمام الرجاء

من المتوقع أن يدفع النادي الأهلي بتشكيل هجومي لمباراة الرجاء اليوم في كأس السوبر الإفريقي، حي يطمح الشياطين الحمر لتسجيل هدف مبكر يسهل من مهمة الفريق خلال باقي اللقاء، كم أن الأهلي سيحاول تحقيق اللقب الثاني له على التوالي بعد الفوز خلال السنة الماضية على فريق نهضة بركان بطل الكونفدرالية الإفريقية، ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي اليوم كالتالي: