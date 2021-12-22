نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللقاء المنتظر… الأهلي والرجاء المغربي اليوم في السوبر الافريقي القنوات وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اللقاء المنتظر… الأهلي والرجاء المغربي اليوم في السوبر الافريقي ننشر لكم اليوم القنوات الناقلة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الافريقي حيث اقترب الموعد النهائي أخيرًا لمباراة حسم الفائز النهائي ببطولة السوبر الأفريقي لعام 2021 بين أقوى فريقين في أفريقيا وهما نادي الأهلي المصري ضد نادي الرجاء المغربي وتقام المباراة في مدينة الريان القطرية والتي تقع غرب العاصمة وتأهل الأهلي لبطولة السوبر الأفريقي بعد تفوقه وفوزه على مواطنه نادي الزمالك المصري في بطولة دوري أبطال أفريقيا بخمس أهداف مقابل هدفين.

القنوات الناقلة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الافريقي

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن القنوات التي ستقوم ببث مباراة نهائي السوبر الأفريقي 2021 وهي قناة Bein Sports 1 HD وتردد القناة هو:-

تردد القناة 11642 أفقي.

نوع قمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

معدل ترميز القناة 27500.

إشارة ارسال البث: DVB-S2 .

. معدل تردد موجة القناة: 8PSK

معامل تصحيح الخطا: 2/3 .

موعد مباراة نهائي السوبر الأفريقي بين البطل المصري والرجاء المغربي

تأتي المباراة بمواقيت مختلفة بحسب البلد التي ستقوم بمشاهدتها منها على نفس القناة حيث:-

تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

بينما تذاع في حلول الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة المغرب الشقيق.

معلق مباراة بطل الدوري الأفريقي والرجاء المغربي

أكدت مصادر أن المعلق الأول المقترح وبنسبة كبيرة سيقوم بالتعليق على مباراة الرجاء والأهلي المصري هو المعلق الشهير رؤوف خليفة.

تشكيل الرجاء المغربي المتوقع في نهائي السوبر الأفريقي 1443

حدد المدرب البلجيكي مارك فيلموتس والمدير الفني لنادي الرجاء المغربي القائمة المتوقعة لتشكيل الفريق وجاء كالآتي:-