نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تشفير .. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم في كأس السوبر الإفريقي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم في كأس السوبر الإفريقي مجاناً هو الشغل الشاعل لدي الكثير من عشاق ومحبي ومتابعي كرة القدم العربية خلال الساعات الحالية، وذلك مع اقتراب موعد اللقاء الهام والمرتقب بين الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي في واحدة من المباريات النارية التي ينتظرها الجميع، حيث ستكون المباراة غاية في القوة والإثارة في ظل سعي كلا الفريقين لتحقيق اللقب، ويدخل النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا لمواجهة نادي الرجاء بطل الكونفدرالية في مباراة لا تقبل القسمة، وسيتوج الفائز من هذا اللقاء بلقب بطل كأس السوبر الإفريقي، ومن خلال المقال نتعرف على أهم القنوات المجانية التي ستذيع مباراة الأهلي والرجاء اليوم بدون تشفير.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم

تعد مباراة الأهلي المضري ضد الرجاء البيضاوي المغربي من المباريات القوية التي تشهد متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث شهد محرك البحث الشهير “جوجل” الكثير من عمليات البحث عن القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي مجاناً، وذلك بعدما حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطري على حقوق بث مباراة كأس السوبر الإفريقي حصرياً في منطقة الشرق الأوسط عبر قنواتها المشفرة، حيث تسعي الجماهير لمتابعة هذا اللقاء الهام والمرتقب بين إثنين من كبار الفرق العربية والإفريقية.

ويدخل النادي الأهلي لقاء اليوم من أجل حسم لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما حصل على لقب النسخة الماضية بعد الفوز على فريق نهضة بركان، أم فريق الرجاء البيضاوي يدخل لقاء اليوم بطموح كبير لتحقيق انتصار مهم على الشياطين الحمر، وخاصة أن الرجاء نجح في الحصول على أخر ألقابه ببطولة كأس السوبر بعد الفوز على فريق الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا خلال هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي اليوم

تم تحديد توقيت مباراة الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021 أمام الرجاء في إطار بطولة كأس السوبر الإفريقي وفق التوقيتات التالية:

الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 21:00 بتوقيت أبوظبي

وستقام المباراة على استاد أحمد بن على المونديالي بدولة قطر، وستكون قناة بي ان سبورت HD1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم على النايل سات بتعليق رؤوف خليف، إلا أن القناة مشفرة، ويلزم الاشتراك في مجموعة بي ان سبورت من أجل متابعة اللقاء.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم مجاناً

دائما ما تشهد مباريات النادي الأهلي في المحافل الإفريقية الكثير من المتابعة الجماهيرية، حيث تبحث الجماهير عن تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي، وخاصة أن المباراة منقولة عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط، ونشير لحضراتكم إلي انه لم يتم الإعلان عن أي من القنوات الفضائية الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء حتى الآن، وأن بث المباراة سيكون من خلال قناة اون تايم سبورت عبر البث الأرضي فقط، وكذلك عبر قناة المغربية الأرضية.

أما بخصوص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم على النايل سات، فلا يوجد أي قناة ناقلة لأحداث بطولة الشفر الإفريقي لهذا العام عبر القمر الصناعي نايل سات، وفي حال وجود أي جديد بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجاناً في السوبر الإفريقي، سنقوم بتوضيحها لحضراتكم فوراً، فتابعونا.