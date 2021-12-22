نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المباراة النارية… الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة المباراة النارية… الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة الأهلي والرجاء نقدم لكم اليوم القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والرجاء في بطولة السوبر الأفريقي لعام 2021 بعد فوز الأهلي على نادي الزمالك المصري ببطولة دوري أبطال أفريقية وتصدره الدوري قامت مجموعة قنوات البي إن سبورتس الرياضية بالكشف عن موعد ومكان إقامة مباراة الرجاء والأهلي المصري في السوبر كما كشف عن الموعد “الكاف” الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي من المقرر إذاعتها غدًا الموافق الأربعاء 22 ديسمبر لعام 2022 وسنقوم بالكشف عن القناة الناقلة للمباراة على شاشة التليفزيون.

المباراة النارية… الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة

كشفت شركة قنوات Bein Sports الرياضية عن موعد إقامة وبث مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي على ملعب ملعب أحمد بن علي في مدينة الريان القطرية غرب العاصمة الدوحة غدًا الأربعاء 22 ديسمبر 2021 وموعد المباراة:-

بحلول الساعة السادسة في المغرب بتوقيت العاصمة المغربية الرباط (بتوقيت المغرب الشقيقة).

وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أم الدنيا جمهورية مصر العربية (القاهرة).

القنوات الناقلة لمبارة الرجاء والأهلي المصري في السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الاهلي والرجاء على قناة قناة «beIN Sports HD 1» حيث:-

نوع القمر الصناعي للقناة: النايل سات.

التردد: 11054 أفقي.

معامل تصحيح الخطا: 2/3.

معدل ترميز القناة: 27500.

تشكيل فريق الرجاء المغربي المتوقع غدًا الأربعاء في بطولة السوبر الأفريقي أمام الأهلي

استقر مدير نادي الرجاء المغربي الفني البلجيكي مارك فيلموتس على تشكيل الفريق وجاء كالآتي:-

في حراسة المرمى جاء كل من ياسين زبير، عامر الحداوي وأنيس الزنيتي.

بينما خط الهجوم جاء حميد أحداد، محمود بنحليب، زكريا هبتي، سفيان بنجديدة، مصطفى كوياتي.

أما في خط الوسط يأتي كل من بدر بولحدرود ،عبد الإله الحافيظي، فابريس نجوما، عمر عرجون، زكريا الوردي، محمد المكعازي، محسن متولي.

بينما في خط دفاع الفريق يأتي كل من جمال حركاس، عبد الإله مدكور، عبد الجليل جبيرة، محمد سبل، أسامة سوخاني، مروان هدهودي وإلياس حداد.

قائمة تشكيل نادي الأهلي