نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً” لحظة باللحظة هنا ملخص ونتيجة مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير المصرية والمغربية نتيجة مباراة الأهلي والرجاء اليوم في السوبر الأفريقي، بعد أنت أتم الفريقين الاستعداد للقمة الكروية التي يستضيفها ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر، وسط حضور جماهيري كبير بعد نفاذ تذاكر المباراة، وبيعها بالكامل في الساعات الأولى من طرحها على الموقع الإلكتروني لبيع التذاكر، الفريقين يسعيان للتتويج الليلة الأهلي ملك أفريقيا والحاصل على اللقب في 7 مناسبات سابقة، يرغب في إضافة البطولة الثامنة لرصيده والسعي نحو أعتلاء قائمة أكثر أندية العالم تتويج للبطولات القارية، والرجاء البيضاوي الذي يأمل في الفوز والحصول على البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، فلمن تكون الكلمة اليوم في اللقاء هذا ما ستجيب عنه أقدام اللاعبين فوق ميدان المباراة اليوم.

ملخص ونتيجة مباراة الأهلي والرجاء في السوبر

الأهلي والرجاء من أكبر أندية القارة السمراء وأكثرها شعبية لذا تحظى المباراة بتغطية إعلامية كبيرة جداً، فدائماً مباراة الفريقين ما تشهد ندية كبيرة بينهم فقبل هذا اللقاء تقابل الفريقين في 6 مواجهات سابقة، كأن الفوز من نصيب الرجاء البيضاوي المغربي في مباراتين، والأهلي فاز في لقاء وحيد وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات جمعت الفريقين، واللقاء الليلى يحمل رقم 7 في تاريخ مواجهات الكبيرين.

الأهلي الأكثر تتويجاً أفريقياً

مباراة الأهلي والرجاء اليوم

تقام المباراة الليلة في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش، السادسة مساءً بتوقيت مملكة المغرب، السابعة بتوقيت مدينة القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة bein sports hd 1 ويعلق عليها المعلق رؤوف خليف، بعد أن أعتذر عصام الشوالي بسبب وفاة والده قبل اللقاء.

السوبر الأفريقي 2021

بطولة السوبر الأفريقي هي إحدى بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجمع بطل دوري أبطال أفريقيا ويمثله اليوم الأهلي، مع بطل بطولة الكونفدرالية ويمثله الرجاء البيضاوي المغربي، وكان الأهلي قد توج بالبطولة 7 مرات سابقة وتوج الزمالك بالبطولة 4 مرات، ومازيمبي الكونغولي 3 بطولات، والرجاء بطولتين.

تحضيرات الرجاء البيضاوي للسوبر

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء اليوم في السوبر