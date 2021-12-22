نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر المواضيع بحثاً على مواقع الإنترنت كاملاً في هذه الأيام، وخصوصاً بعد انتهاء بطولة كأس مصر، وهي موعد مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي، والتي ستقام بعد غداً الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر في نهائي كأس السوبر الافريقي بين أندية الدول الافريقية بعد تصفيات طويلة، حيث يترقب الكثير هذه المباراة منذ وقت كبير، وفيما يلي سوف نوضح لكم كل تفاصيل المباراة المرتقبة في نهائي كأس السوبر الافريقي من خلال موقع ثقفني.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2021

يترقب الكثير كل ما يتعلق بالمباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري والرجاء المغربي في الدوحة عاصمة قطر، حيث يلتقي فريق المارد الأحمر بطل دوري أبطال افريقيا ضد فريق الرجاء البيضاوي التونسي بطل الكونفدرالية الإفريقية على ملعب أحمد بن علي، والذي يسعى للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في العام الماضي بالمباراة النهائية ضد فريق نهضة البركان، كما وضحنا لكم سابقاً قرب المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري والرجاء المغربي والتي ستقام بعد غداً الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيتي المملكة العربية السعودية والعراق، والذي يوافق الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت الجزائر، وكذلك ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت بتوقيت جرنيتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي 2021

سوف تقام المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري والرجاء المغربي يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت مصر على قنوات بين سبورتز المتنوعة Bein Sports.

تشكيلة فريق الأهلي المصري في مباراته القادمة ضد الرجاء

سوف يقوم المعلق الرياضي أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية بالتعليق على المباراة القادمة للنادي الأهلي ضد فريق الرجاء المغربي، والتي من المتوقع أن يتشكل فيها الفريق الأهلي المصري على النحو التالي:

أكرم توفيق مدافع اللاعب رامي ربيعة اللاعب عمرو السلية اللاعب على معلول اللاعب حمدي فتحي اللاعب محمد مجدي قفشة اللاعب محمد شريف مهاجم االاغب محمد الشناوي في حراسة المرمى اللاعب بيرسي تاو مهاجم اللاعب حمدي فتحي خط الوسط اللاعب أليو ديانج خط الوسط اللاعب بدر بنون دفاع

تشكيلة فريق الرجاء المغربي

حتى الآن لم يفصح المدير الفني لنادي الرجاء المغربي عن تشكيلة فريقه في مواجهة النادي الأهلي في المباراة النهائية لكأس السوبر الأفريقي، ولكن التشكيلة المتوقعة لن تتغير كثيراً عن التشكيلة الأساسية للفريق، والتي من المتوقع أن تكون على النحو التالي: