“الزعيم” موعد مباراة الهلال والفتح القادمة في الدوري 2021/12/25 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تنتظر جماهير الزعيم السعودي موعد مباراة الهلال والفتح، في الجولة أل 14 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم، اللقاء المقرر أن يحتضنه ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، يوم السبت القادم الموافق 2021/12/25 وتنقله قناة ssc الرياضية السعودية، كان زعيم أسيا قد أستعاد توازنه في المسابقات المحلية، بعد أن تأهل إلي الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك، بعد تعرضه للخسارة في الديربي من النصر بهدفين دون رد، يلاقي الهلال فريق الفتح السعودي الذي يمر بظروف صعبه هذا الموسم، مما جعله يحتل الترتيب أل 12 في الجدول يقترب من منطقة الخطر والهبوط، حيث لا يبعده عن المركز الأخير الذي يحتله نادي الحزم سوى نقطتين فقط.

مباراة الهلال والفتح في الدوري

يدخل الهلال السعودي المباراة وهو يحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 12 مباراة قبل هذا اللقاء، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة مرو واحدة، سجل لاعبوه 12 هدف وسكنت شباكه 4 أهداف، بينما نادي الفتح في المركز أل 12 برصيد 13 نقطة، جمعهم من لعب 12 مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 وهزم في 5 مباريات، سجل لاعبوه 15 هدف وسكنت شباكه 16 هدف.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 3 ضمك 13 7 4 2 17 15:20 5 25 4 الهلال 12 5 6 1 18 12:16 4 21 5 النصر 13 6 2 5 17 16:21 5 20 6 الفيحاء 13 5 4 4 17 11:13 2 19 7 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 8 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 9 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 10 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 11 أبها 13 4 2 7 17 23:14 -9 14 12 الفتح 12 3 4 5 18 16:15 -1 13 13 الباطن 13 3 4 6 17 15:10 -5 13 14 الطائي 13 4 1 8 17 20:11 -9 13 15 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 16 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11

التشكيل المتوقع للهلال في المباراة

حراسة المرمى ” عبد الله المعيوف”.

خط الدفاع ” متعب الفرج، ياسر الشهراني، عبد الله العليان، جانج هيون سو”.

وسط الميدان ” ماتيوس بيريرا، موسى ماريجا، سالم الدوسري، محمد كانو، سلمان الفرج”.

خط الهجوم ” جوميز”.

التشكيل المتوقع لنادي الفتح في المباراة

حراسة المرمى “ماكسم كوفال”.

خط الدفاع ” عبد الله اليوسف، الدحيم، صالح النشمي، الأوجامي”.

خط الوسط ” عباس الحسن، محمد الفهيد، كويفا، باتنا، ويكاهايم”.

الهجوم ” فراس البريكان”.

موعد مباراة الهلال والفتح القادمة