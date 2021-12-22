نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي الأهلي والرجاء مجانا على نايل سات قناة الكأس African Super في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي مجانا على نايل سات ، يستضيف ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كاس السوبر الإفريقي يوم الأربعاء الموافق الـ22 من شهر ديسمبر الحالي 2021 ، ويبحث الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة وخاصة الجماهير العربية المصرية والمغربية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي الأهلي والرجاء مجانا على نايل سات عربسات والأقمار الأخرى، وهذا ما سنعمل على رصده وتقديمه عبر هذه الصفحة وفقاً لما تم الكشف عنه خلال الساعات القليلة الماضية فيما يخص القنوات التي تذيع ماتش الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي الأهلي والرجاء مجانا على نايل سات ، هو ما يزداد عنه البحث في الوقت الحالي وسيزداد اكثر فاكثر خلال الساعات القادمة وحتى وقت انطلاق المباراة بين حامل لقب دوري أبطال إفريقيا الأهلي المصري وبين حامل لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكونفدرالية الإفريقية الرجاء المغربي، وذلك من أجل إضافتها عبر الجهاز الريسيفر والاستمتاع بمتابعة مجريات اللقاء الكبير بين عملاقي كرة القدم الإفريقية والعربية.

وتنطلق مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي يوم الأربعاء الموافق الـ22 لشهر ديسمبر الحالي 2021 ، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وليبيا، وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن، وفي تمام الساعة الـ9:00 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات التي تذيع مباراة الأهلي والرجاء السوبر الإفريقي مجانا على نايل سات

أما فيما يخص القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء السوبر الإفريقي مجانا على نايل سات، فقد أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية أنها تذيع مباراة السوبر الإفريقي على نايل سات عبر شاشة قناتها bien sport hd 1 ولكن حصرياً في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بين سبورت beIN Sports HD 1 الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي على نايل سات كالتالي:

التردد: 11054 أفقي – معامل الترميز: 27500 – معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

وفيما يخص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي الأهلي والرجاء مجانا على نايل سات، فحتى الآن لم يتم الكشف عن قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي مجانا على نايل سات، ذلك وسط توقعات كثيرة بأن تكون قناة الكأس الرياضية ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي على نايل سات، وتبقى هذه مجرد توقعات إلى أن نتأكد من تلك المعلومة بشكل رسمي.

تحديث: أجرى لاعبي الأهلي والطاقم المرافق مسحة الوباء المستجد، وكانت النتيجة سلبيه لجميع لاعبي الأهلي والطاقم الإداري، وهناك الكثير من التساؤلات عن موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي ، فهناك العديد من المواقع تقول أن توقيت السوبر الإفريقي سيكون في تماما الساعة مساء بتوقيت القاهرة، والبعض الآخر يزعم انطلاق مباراة الأهلي والرجاء الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، وهذا ما يظهر أمامكم على محرك البحث جوجل، وإلى أن نتأكد من هذا الأمر سنوافيكم بالتوقيت الصحيح خلال الساعات القليلة القادمة.

هل قناة الكأس تنقل مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي

هناك الكثير من التساؤلات فيما يخص القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي، فالبعض يطرح تساؤلاً هل قناة الكأس تنقل مباراة الأهلي والرجاء اليوم في السوبر الإفريقي على نايل سات مجانا، وعن هذا الخصوص فقد نشرت عدد من المواقع والصفحات عبر الإنترنت أن قناة الكأس قد أكدت اعتزامها على نقل اللقاء الكروي الكبير الذي سيقام بين الأهلي المصري والرجاء المغربي اليوم الأربعاء في كاس السوبر الإفريقي على ملعب أحمد بن علي في العاصمة الدوحة، وإلى أن نتأكد من هذه المعلومة سنوافيكم وقتها بالتردد الخاص بقناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي 2021.