دليل شامل.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء مجانا اليوم الأربعاء في السوبر الأفريقي

يوفر لكم ثقفني، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي المصري والرجاء الرياضي المغربي في كأس السوبر الأفريقي، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة ومشجعي الفريقين نحو استاد أحمد بن علي المونديالي الذي يستضيف القمة النارية والمباراة المثيرة التي تجمع بين الرجاء والاهلي، في لقاء هام يخوضه الفريقين من أجل حصد لقب السوبر الأفريقي، ومن المقرر أن ينطلق هذا اللقاء البارز مساء اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، ويسارع الكثير من متابعي كرة القدم العربية للحصول على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الرجاء والأهلي، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم جميع القنوات التي تنقل هذه المباراة المصيرية عبر شاشاتها.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي

يقابل فريق الأهلي المصري نظيره الرجاء المغربي وجها لوجه، اليوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري، وتجرى أحداث هذه المباراة على أرضية ملعب أحمد بن علي، ويرغب الكثير من عشاق الفريقين في التعرف على موعد انطلاق هذه القمة، حيث من المقرر أن يقوم الحكم بإطلاق صافرة البداية في الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، وفي تمام الساعة الساعة بتوقيت مصر ولبنان وسوريا، وفي الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت أبوظبي ودبي في الساعة التاسعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي

تنقل مباراة الأهلي والرجاء عبر شاشات العديد من القنوات التي اعلنت عن بث أحداث هذا اللقاء، حيث يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء حصريا على قناة بي إن سبورت الأولى beIN Sports HD 1 وقد كلف بالتعليق على هذه القمة الكبيرة المعلق الصوتي المميز رؤوف خليف، كما يمكن لكم متابعة هذه المواجهة على شاشة قناة أون تايم سبورت ولم يتم تحديد المعلق حتى اللحظة، ويمكن ضبط تردد القنوات الناقلة على جميع الأقمار الصناعية وهي عرب سات، نايل سات وسهيل سات، وسنتعرف عليها في السطور التالية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي

قناة أون تايم سبورت على النايل سات، التردد 11449، معدل الترميز 27500. قناة أون تايم سبورت الأرضية، قم بضبط القناة على التردد الأرضى UHF 32. قناة بي إن سبورت المفتوحة، التردد 11054، الاستقطاب أفقي، معدّل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 2/3، إشارة ارسال البث DVB-S2 قناة BeIN SPORTS HD على نايل سات، التردد 11054، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/2.

تمكن فريق الأهلى المصري من الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، في المقابل حصل الرجاء الرياضي المغربي على لقب كأس بطولة الكونفدرالية.