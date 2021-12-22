نبيل معلول يقود نادي الكويت الى الفوز بكاس امير الكويت

قاد المدرب التونسي نبيل معلول فريق الكويت الكويتي للتتويج بكأس أمير دولة الكويت عقب الفوز على نادي القادسية بهدف دون رد في لقاء الدور النهائي امس.

ورفع بذلك نادي الكويت الكويتي عدد ألقابه في مسابقة كأس الأمير إلى 15 لقبا.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء الذي احتضنه ملعب جابر الاحمد الدولي، في الدقيقة 26 عن طريق اللاعب الكونغولي ديوميرسي مبوكاني. تجدر الإشارة أن المدرب التونسي نبيل معلول كان قد التحق بنادي الكويت الكويتي في بداية شهر نوفمبر الماضي. ويساعده طاقم اعداد فني وبدني تونسي. وات

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