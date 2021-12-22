نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “السوبر الافريقي” تعرف على موعد مباراة الاهلى والرجاء المغربى اليوم الاربعاء 22 / 12 / 2021 فى نهائي كأس السوبر الافريقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي سيخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بتوجيه من مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيمان، مباراة حاسمة وحاسمة على لقب كأس السوبر الإفريقي أمام فريق الرجاء المغربي مساء اليوم الأربعاء.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، فيما فاز الرجاء المغربي بكأس الاتحاد الأفريقي، وسيتنافس الفريقان الليلة على كأس السوبر الإفريقي ولقب أول بطل أفريقي.

موعد مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي

يلتقي الأهلي اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة مع فريق الرجاء، وتقام المباراة في

تمام الساعة 8:00 مساءً. في مكة، 9:00 مساءً. في أبو ظبي، والساعة 17:00 بتوقيت جرينتش في جميع أنحاء العالم العربي.

القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء

وستعرض مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي على شاشة قناة beIN Sports HD 1، على أن تُنقل

الأحداث على قنوات beIN Sports.

وفي كأس السوبر الإفريقي، يواجه الأهلي الرجاء، ومن المرجح أن يلعب كل من محمد الشناوي وعلي معلول وبدر بانون

وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ولويس ميشيسوني / حسين الشحات. الاهلى.

قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء، أرسل محمد الشناوي رسالة إلى جماهير الأهلي، وأكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، أن الفريق سيلعب مباراة قوية ضد الرجاء المغربي، حيث إنها مباراة واحدة تتطلب من اللاعبين التعامل معها تحديدا.

وأوضح الشناوي أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة خاصة أن الأهلي سيواجه فريقا قويا يتمتع بخبرة كبيرة، مؤكدا

أن الفريق يدرك الموقف جيدا ويدرك قدرات الخصم، وأن على الجميع التزام الهدوء والتركيز، وأن يتطلعوا إلى النجاح.

وأوضح الشناوي أن جماهير الأهلي هي أكبر مشجعي الفريق، قائلاً: “تعودنا على دعم الجمهور لنا في جميع الأوقات،

والموسم الماضي كان الداعم الرئيسي في كأس العالم للأندية، وهو ما يعطي الفريق قوة إضافية. للفوز بالبطولات “وأن يقاتل الأهلي الرجاء غدا ليجعلهم سعداء”.

وأوضح حارس الأهلي: كأس العرب حققت نجاحا كبيرا، خاصة مع وجود جمهور مصري ،وأن جماهير الأهلي تمنح الفريق دفعة أكبر للفوز بالألقاب ، كما ذكرت.

وتابع: “بعد مباراة منتخب قطر في كأس العرب أمام قطر طوينا الصفحة وبدأنا نفكر ونركز على السوبر” وقال: “مجموعة اللاعبين الدوليين محترفين يفهمون أهمية مواجهة الرجاء ، ولدينا العديد من الخبرات والمكونات ، وتحدثنا مع بعضنا البعض حول كل التفاصيل”، “كل لاعب لديه مسؤولية على أرض الملعب ، مع الالتزام بتعليمات الجهاز الفني”. سنكون في أفضل حالات حياتنا ، وسنفرح جماهيرنا بالفوز بهذه البطولة الحاسمة.