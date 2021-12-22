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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والرجاء في نهائي كاس السوبر الأفريقي وتردد القنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع للفريقين في المقال التالي
عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي كله وخاصة الجماهير الإفريقي موعد مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي وانطلاق صفارة الحكم التي تعلن عن بدء مباراة سوف تكون مباراة من العيار الثقيل. فهناك الكثيرون من المشجعين حيث أن شعبية الفريقين كبيرة وخاصة الأهلي فشعبيته كبيرة جداً سواء في دولته أو في الدول العربية خاصة، وسوف تجد امتلاء المعلب بشكل كبير لكلا الفريقين. كما انه سوف تحسم النتيجة مع انتهاء صفارة الحكم توقعاتكم للمباراة.
موعد مباراة الأهلي والرجاء في نهائي كاس السوبر الأفريقي
تقام مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين كلاً من فريق الأهلي المصري وفريق الرجاء المغربي اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021 على ملعب أحمد بن علي المونديالي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.
تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء ومعلق المباراة
كما نتابع في الآونة الأخيرة أن قنوات بي إن سبورت تقوم بإذاعة أهم المباريات الكبرى والهامة كالدوريات الأجنبية، وكأس العالم للمنتخبات وللأندية. وقد قامت بنقل واستضافة بطولة كأس العرب على أراضيها التي فاز بها المنتخب الجزائري منذ أيام قليلة. كما أنه سوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق التونسي رؤوف خليفة بديلاً للتونسي عصام الشوالي نظراً لوفاة والده. وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1. ونقدم لكم تردد القنوات الناقلة للمباراة.
|القناة
|beIN SPORTS HD 1
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|11013
|معدل الترميز
|27500
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
|القناة
|beIN SPORTS HD 1
|القمر الصناعي
|سهيل سات
|معدل الترميز
|27500
|التردد
|11547
|معامل الاستقطاب
|عامودي
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
التشكيل المتوقع للفريقين في نهائي كأس السوبر الأفريقي
استقر كلاً من الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي وكذلك البلجيكي مارك فيلموتس المدير الفني لنادي الرجاء المغربي على التشكيل لبداية المباراة
التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرجاء في نهائي السوبر الأفريقي
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أكرم توفيق.
في خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أليو ديانج.
خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – محمد مجدي قفشه.
التشكيل المتوقع لفريق الرجاء المغربي أمام الأهلي في نهائي السوبر الأفريقي
حراسة المرمى: أنس الزنيتي.
خط الدفاع: عبد الإله مدكور – عبدالجليل جبيرة – جمال حركاس – مروان هدهودي.
أما خط الوسط: بدالإله الحافيظي – زكرياء الوردي – عمر العرجون.
خط الهجوم: حميد أحداد – محمود بنحليب – محسن متولي.
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