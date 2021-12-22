نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والرجاء في نهائي كاس السوبر الأفريقي وتردد القنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع للفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في العالم العربي كله وخاصة الجماهير الإفريقي موعد مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي وانطلاق صفارة الحكم التي تعلن عن بدء مباراة سوف تكون مباراة من العيار الثقيل. فهناك الكثيرون من المشجعين حيث أن شعبية الفريقين كبيرة وخاصة الأهلي فشعبيته كبيرة جداً سواء في دولته أو في الدول العربية خاصة، وسوف تجد امتلاء المعلب بشكل كبير لكلا الفريقين. كما انه سوف تحسم النتيجة مع انتهاء صفارة الحكم توقعاتكم للمباراة.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في نهائي كاس السوبر الأفريقي

تقام مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي بين كلاً من فريق الأهلي المصري وفريق الرجاء المغربي اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021 على ملعب أحمد بن علي المونديالي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء ومعلق المباراة

كما نتابع في الآونة الأخيرة أن قنوات بي إن سبورت تقوم بإذاعة أهم المباريات الكبرى والهامة كالدوريات الأجنبية، وكأس العالم للمنتخبات وللأندية. وقد قامت بنقل واستضافة بطولة كأس العرب على أراضيها التي فاز بها المنتخب الجزائري منذ أيام قليلة. كما أنه سوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق التونسي رؤوف خليفة بديلاً للتونسي عصام الشوالي نظراً لوفاة والده. وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1. ونقدم لكم تردد القنوات الناقلة للمباراة.