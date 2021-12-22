نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Raja-VS-Al-Ahly.. موعد مباراة الرجاء والأهلي اليوم في نهائي كأس السوبر الأفريقي و القنوات الناقلة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الرجاء المغربي والأهلي المصري اليوم في نهائي كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة للمباراة. حيث نتعرف في هذا المقال على تفاصيل مباراة الرجاء والأهلي اليوم في السوبر الأفريقي. والتي تقام على ملعب أحمد بن علي المونديالي في مدينة الريان القطرية. ويسعى نادي الرجاء الرياضي لخوض التحدي النهائي والأخير أمام الأهلي المصري بمجموعة من الرهانات على أمل العودة إلى الديار حاملًا لقب البطولة الكونفدرالية في هذا الموسم. ويطمح الرجاء المغربي في حصد لقب السوبر الأفريقي بعدما توج بها الأهلي المصري خلال ثلاث مواجهات سابقة. وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة الرجاء والأهلي اليوم في السوبر الأفريقي و القنوات الناقلة.

مباراة الرجاء و الأهلي اليوم

لا شك أن مباراة الرجاء المغربي والأهلي المصري. ستشهد منافسة صعبة للغاية لدى الفريقين اللذان يطمحان للتتويج بلقب البطولة الكونفيدرالية 2021. حيث يقف نادي الرجاء الرياضي المغربي أمام الأهلي المصري اليوم راغبًا في إنهاء الكرة المغربية لصالحه في السوبر الأفريقي. حيث تجدر الإشارة إلى أن نادي الوداد المغربي انهزم في مباراته النهائية بالسوبر أمام الزمالك خلال عام 2003 بنتيجة 3-1. وأعقبها بعد ذلك خسارة نادي الجيش الملكي بالخسارة أمام النادي الأهلي بركلات الترجيح خلال عام 2006. فيما فاز أيضًا الأهلي أمام نهضة بركان في نسخة السوبر الإفريقي الماضية بنتيجة 2-0.

مباراة الرجاء ضد الأهلي في السوبر الأفريقي

وتتطلع الجماهير المغربية في مباراة الرجاء ضد الأهلي اليوم في السوبر الأفريقي. إلى أن يكون النادي الأخضر أول نادي مغربي يُتوج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي المصري الذي يمثل دولة مصر في دوري أبطال إفريقيا. وفي السياق ذاته يمتلك النادي الأهلي سبعة تتويجات بالكأس الممتاز. والتي حصدها وهو متوج بلقب دوري الأبطال فيما خسر مواجهتين أمام الزمالك خلال عام 1994. والخسارة الثانية كانت أمام نادي وفاق سطيف الجزائري خلال عام 2015.

موعد مباراة الرجاء والأهلي اليوم في نهائي السوبر الأفريقي

يحين موعد مباراة الرجاء والأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي. مساء اليوم الأربعاء الموافق 22-12-2021. وتقام المباراة النهائية في البطولة الأفريقية على ملعب أحمد بن علي القطري. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة الرجاء والأهلي اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 8:00 مساءً مصر في تمام الساعة 7:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 9:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 6:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 6:00 مساءً تونس في تمام الساعة 6:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والأهلي اليوم

الكثير من الجماهير المغربية والمصرية يتطلعون لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الرجاء المغربي والأهلي اليوم في نهائي كأس السوبر الأفريقي. حيث من المقرر أن يتم بث مباراة الرجاء اليوم ضد الاهلي على قناة بي إن سبورتس القطرية 1 beIN Sports HD والتي تنقل المباراة بشكل مجاني من خلال التردد التالي.

تردد قناة بي إن سبورتس الناقلة لمباراة الرجاء والأهلي

القمر الصناعي نايل سات التردد 11013 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

مباراة الرجاء والاهلي اليوم على قناة بي إن سبورتس القطرية

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11547 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

مباراة الرجاء ضد الأهلي اليوم في كأس السوبر

بعد التعرف على تفاصيل موعد مباراة الرجاء ضد الأهلي اليوم في نهائي كأس السوبر الأفريقي و القنوات الناقلة للمباراة. نود الإشارة إلى أن النادي الأهلي المصري حقق إنجازات قوية على مدار تاريخه في بطولة السوبر القاري. فقد سبق وأن حصد الأهلي لقب بطل الكونفيدرالية سبعة مرات سابقة في تاريخه. وقد كانت المرة الأولى له خلال عام 2002 والثانية كانت خلال عام 2007. والثالثة كانت خلال عام 2009. والرابعة في عام 2013. والخامسة في عام 2014. والسادسة في عام 2021. فيما حل النادي الأحمر وصيفًا خلال نسختين من البطولة وكان ذلك في عام 1994 و 2015.

تشكيل الأهلي ضد الرجاء اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

ويأتي في خط الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – ياسر إبراهيم – علي معلول.

أما في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الهجوم: محمد مجدي “قفشة” – بيرسي تاو – حسين الشحات.

تشكيل الرجاء ضد الأهلي اليوم