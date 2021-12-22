توقيت مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في كأس السوبر الافريقي 2021 والقنوات الناقلة للمباراة

توقيت مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في بطولة كأس السوبر الافريقي هو اكثر ما يتم البحث عنه وتداوله من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في جميع انحاء قارة افريقيا وبشكل خاص في مصر والمغرب، وذلك بالتزامن مع اعلان الاتحاد الافريقي لكرة القدم خلال الايام الاخيرة عن الموعد الرسمي لاطلاق مباراة السوبر الافريقي 2021 لتحديد لقب هذه البطولة القوية من بين الاهلي المصري والرجاء المغربي، حيث يسعى النادي الاهلي الى اقتناص اللقب الثامن في تاريخه من خلال هذه المباراة، ونستعرض من خلال هذه السطور توقيت مباراة الاهلي المصري ضد الرجاء المغربي في اطار منافسات بطولة كأس السوبر الافريقي 2021.

توقيت مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في السوبر الافريقي 2021

يستعد الاهلي المصري بطل بطولة دوري ابطال افريقيا 2021 التي هنا عليها للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، الى خوض المباراة القوية التي تجمع بينه وبين فريق الرجاء المغربي صاحب لقب بطولة الكونفدرالية الافريقية 2021، وهي المباراة القوية التي تجمع بين الفريقين من خلال الاراضي القطرية، والتي اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن انطلاقها يوم الاربعاء الموافق 22 من شهر ديسمبر، والتي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث تنطلق المباراة من خلال الاراضي القطرية في احد الملاعب القطرية بصفة دولة قطر هي المستضيف لبطولة كأس العالم النسخة المقبلة.

بطاقة مبارلة الاهلي والرجاء

موعد البث المباشر ومشاهدة مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقية

اليوم

الدوحة Qatar

استاد أحمد بن علي

20:00 بتوقيت مكة المكرمة

على beIN SPORTS 1

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والرجاء في السوبر الافريقي

ومن الجدير بالذكر أن النادي الاهلي المصري قد خاض مبارتين استعدادا للمباراة الخاصة بالسوبر الافريقي، المباراة الاو اقيمت ضد فريق طلائع الجيش ومباراة اخرى امام سموحة، وقد اعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت الفضائية القطرية عن الحصول على حقوق نقل المباراة القوية التي تجمع بين الاهلي والرخاء المغربي في السوبر الافريقي 2021، على ان تنقل المباراة رسميا مباشرة من خلال شاشة قناة bein sports 1 hd، على ان يتم التعليق على احداث اللقاء من قبل المعلق الرياضي رووف خليف عبر التردد التالي:

القمرالصناعي التردد الاستقطاب الترميز معامل التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A قناة beIN Sports HD 1 11013 أفقي 27500 2/3 إرديتو 2

قائمة الأهلي لمباراة السوبر الافريقي