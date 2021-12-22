“بالتردد” أعرف القنوات المفتوحة الناقلة السوبر الأفريقي 2021 نايل سات موعد مباراة الأهلي والرجاء

مع أقتراب مباراة السوبر الأفريقي التي تجمع الأهلي ضد الرجاء الليلة، بدأ يتذايد البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة السوبر الأفريقي، حتى يتم تثبيتها على أجهزت المتفرجين الراغبين في مشاهدة اللقاء المرتقب، الذي يحتضنه ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة في السادسة بتوقيت المغرب، السابعة مساءً بتوقيت مصر، البحث عن كافة تفاصيل اللقاء هو الشغل الشاغل للجماهير العاشقة للفريقين، ونحن من خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم تغطية متميزة عن المباراة وسنقدم نتيجة مباراة السوبر اليوم فور انتهائها، المعروف أن قنوات بي إن سبورت هي المالك الحصري لجميع بطولات الاتحاد الأفريقي “كاف”، لسنوات قادمة لذا فهي المالك الحصري لنقل اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة السوبر الأفريقي

قنوات bein sports hd

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباراة السوبر الأفريقي الذي يجمع الأهلي المصري ضد الرجاء البيضاوي المغربي، وأعلنت القنوات عن القناة الناقلة ومعلق اللقاء، حيث تنقل القناة المباراة عبر شاشة bein sports hd 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف، لكافة مشاهدي اللقاء في الدول العربية من المحيط إلي الخليج.

تردد قناة بي إن سبورت الجديد