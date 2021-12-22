الرياضة

“بالتردد” أعرف القنوات المفتوحة الناقلة السوبر الأفريقي 2021 نايل سات موعد مباراة الأهلي والرجاء

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عمر شويل - جدة "بالتردد" أعرف القنوات المفتوحة الناقلة السوبر الأفريقي 2021 نايل سات موعد مباراة الأهلي والرجاء

مع أقتراب مباراة السوبر الأفريقي التي تجمع الأهلي ضد الرجاء الليلة، بدأ يتذايد البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة السوبر الأفريقي، حتى يتم تثبيتها على أجهزت المتفرجين الراغبين في مشاهدة اللقاء المرتقب، الذي يحتضنه ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة في السادسة بتوقيت المغرب، السابعة مساءً بتوقيت مصر، البحث عن كافة تفاصيل اللقاء هو الشغل الشاغل للجماهير العاشقة للفريقين، ونحن من خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم تغطية متميزة عن المباراة وسنقدم نتيجة مباراة السوبر اليوم فور انتهائها، المعروف أن قنوات بي إن سبورت هي المالك الحصري لجميع بطولات الاتحاد الأفريقي “كاف”، لسنوات قادمة  لذا فهي المالك الحصري لنقل اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة السوبر الأفريقي

قنوات bein sports hd

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباراة السوبر الأفريقي الذي يجمع الأهلي المصري ضد الرجاء البيضاوي المغربي، وأعلنت القنوات عن القناة الناقلة ومعلق اللقاء، حيث تنقل القناة المباراة عبر شاشة bein sports hd 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف، لكافة مشاهدي اللقاء في الدول العربية من المحيط إلي الخليج.

تردد قناة بي إن سبورت الجديد

القمر الصناعي النايل سات 101
التردد الجديد 11013
معامل الاستقطاب أفقي
معامل الترميز 27500
تصحيح الخطأ 6/5

القنوات المفتوحة الناقلة السوبر الأفريقي

أعلنت باقة قنوات بي إن سبورت عبر حسابها الرسمي، عن أستعداداتها لنقل الحدث بالصورة التي تليق به وبجماهير الفريقين الكبير في قطر والعالم العربي، وأعلنت عن كافة تفاصيل المباراة من الاستوديو التحليلي للقاء والضيوف، ومعلق المباراة وهو المعلق التونسي رؤوف خليف الذي أستبدل بدلاً من عصام الشوالي بسبب وفاة والد المعلق التونسي قبل اللقاء.

موعد مباراة السوبر الليلة

  • 17.00 : بالتوقيت العالمي.
  • 18.00 : بتوقيت المغرب، تونس، الجزائر.
  • 19.00 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.
  • 20.00 : بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، العراق.
  • 21.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

بطاقة السوبر اليوم

المباراة الأهلي * الرجاء
البطولة بطولة السوبر الأفريقي قطر 2021
الموعد والتوقيت اليوم الأربعاء الموافق 2021/12/22 الساعة 20.00 بتوقيت مكة المكرمة
الملعب ملعب أحمد بن علي في قطر
القنوات الناقلة قنوات بي إن سبورت القطرية بصورة حصرية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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