برشلونة يتعادل مع إشبيلية 1 - 1

برشلونة يتعادل مع إشبيلية 1 - 1تعادل برشلونة مع مضيفه فريق إشبيلية، بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، والمؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالى 2021 - 2022.

تقدم إشبيلية بالهدف الأول عن طريق جناحه الارجنتيني اليخاندرو جوميز فى الدقيقة 32 من تسديدة زاحفة سكنت على يمين تير شتيجن حارس برشلونة.

ونجح رونالدو أراوخو مدافع البارسا فى خطف هدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية جاءت على يمين ياسين بونو حارس الفريق الأندلسي.

وفى الشوط الثانى أكمل فريق إشبيلية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرده مدافعه الفرنسي كوندى فى الدقيقة 64، بعد ضربه جوردى ألبا بالكرة فى وجه، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء مباشرة.

وتصدى القائم الأيمن لياسين بونو حارس الفريق الأندلسي لتسديدة عثمان ديمبلى فى الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده للنقطة 28 فى المركز السابع، كما أرتفع رصيد إشبيلية للنقطة 38 فى المركز الثانى خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 43 نقطة.

