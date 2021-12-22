نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغطية حية.. (1-0) الآن نتيجة مباراة الرجاء والأهلي اليوم 22-12-2021 في نهائي كأس السوبر الأفريقي.. الرجاء يتقدم على الأهلي الشوط الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة الرجاء والأهلي اليوم في نهائي كأس السوبر الأفريقي. نستعرض معكم تفاصيلها في هذا التقرير عبر موقعنا “ثقفني”. حيث تقام مباراة الرجاء والأهلي مساء اليوم الأربعاء الموافق 22-12-2021. على ستاد ملعب أحمد بن على في الدوحة بقطر. والتي يخوضها الفريقين في نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم في موسمه الحالي 2020-2021. وذلك بعدما سجل نادي الرجاء المغربي حضوره للنهائي في الكونفيدرالية الإفريقية التي يتم تنظيمها منذ عام 1993. حيث يسعى الرجاء البيضاوي للتتويج أمام الأهلي المصري بلقب البطولة بعد أن خانه الحظ فيي مشاركته الأولى التى خسرها خلال عام 1998. في اللقاء الذي جمعه أمام نادي الترجي التونسي وذلك بركلات الترجيح بنتيجة 2-4. وفي غضون ذلك نتابع معكم في الآتي نتيجة مباراة الرجاء والأهلي اليوم في نهائي السوبر الأفريقي.

نتيجة مباراة الرجاء والأهلي اليوم

في هذه السطور نتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة مباراة الرجاء والأهلي اليوم في نهائي كأس السوبر الأفريقي. حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر. وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. فيما يكون موعد اللقاء بتوقيت الإمارات في تمام الساعة الثامنة مساءً. وتأتي تفاصيل ملخص نتيجة مباراة الرجاء والأهلي اليوم كالتالي:

الرجاء المغربي 0:1 الأهلي المصري

انطلقت أحداث الشوط الأول من مباراة الرجاء والأهلي اليوم. وسط كرات متبادلة بين أقدام لاعبي النادي الأهلي في منطقة وسط الملعب.

جدير بالذكر أن هناك عدة مصادر صحفية أشارت إلى إصابة عمرو السولية لاعب النادي الأهلي قبل إنطلاق المباراة. ويشارك اللاعب ياسر إبراهيم بدلًا من السولية.

شهدت الدقيقة 7 من أحداث المباراة تمريرات قصيرة من لاعبي النادي الأهلي. وكرة مقوسة من “أفشة” وتصل ركلة ركنية من الطرف الأيسر ويتصدى لها حارس مرمى الرجاء المغربي “أنس الزنيتي” بنجاح.

الدقيقة 10 تشهد كرة عرضية من اللاعب على معلول من الطرف الأيسر وترتطم بمدافع المغرب. وسط مطالبات من لاعبي النادي الأهلي بضربة جزاء.

تمر أول عشرة دقائق من أحداث الشوط الأول من مباراة الرجاء والاهلي ولا يزال التعادل سلبي.

جووووووووول أول لنادي الرجاء المغربي في الدقيقة 13 عن طريق هدف عكسي من ياسر إبراهيم في مرماه.

النادي الأهلي يحاول الرد بشكل سريع في الدقيقة الخامسة عشر من أحداث الشوط الأول. ولكن اللاعب “أنس الزنيتي” يتصدى لكرات الأهلي ببراعة شديدة وتسديدة من حسين الشحات في حدود منطقة الجزاء ولكن الدفاع المغربي يستقبل الكرة ويبعدها عن شباكه.

الدقيقة 16 لاعب نادي الرجاء المغربي “عبدالحليل جبيرة” ينجح بشكل جيد في إجتياز لاعب الأهلي “أكرم توفيق” ويتدخل ويحول الكرة عرضية إلى ركلة ركنية.

توقف المباراة في الدقيقة 19 بعد إصابة اللاعب أكرم توفيق في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

تمر 25 دقيقة حتى الآن على أحداث الشوط الأول بين الرجاء والأهلي ولا يزال نادي الرجاء المغربي متقدمًا بهدف أمام المارد الأحمر.

وفي الدقيقة 28 يشهد نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الرجاء والأهلي كرة مقوسة من على معلول على يمين الدفاع المغربي. ولكن تصل إلى الظيهر الأيسر “عبدالجليل جبيرة”. ويقطعها “محسن متولي ولكن تصل الكرة إلى بدر بابون. وسط صعوبات قوية أمام الأهلي المصري في السيطرة على الكرة.

وفي الدقيقة 40 تصويبة قوية من لاعب نادي الرجاء المغربي خارج منطقة الجزاء ويمسكها حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي.

الدقيقة 41 يشهد اللقاء ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح الأهلي المصري عن طريق على معلول ولكن دفاع الرجاء المغربي يشتت الكرة سريعًا.

تنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الرجاء والأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي. بتقدم نادي الرجاء أمام الأهلي بهدف نظيف.

نتيجة مباراة الرجاء اليوم

نتيجة مباراة الرجاء اليوم تشغل بال الكثير من جماهير الكرة المغربية. أملًا في تتويج ممثلهم في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية على مدار تاريخه مشاركاته في البطولات الأفريقية. حيث توج نادي الرجاء المغربي بطلًا في السوبر الأفريقي بنسخته خلال عام 2000. وغاب عن البطولة لفترة زمنية كبيرة. ثم عاد مرة أخرى للمشاركة فيها إلى أن وصل إلى النهائي الذي واجه خلاله نادي الترجي التونسي في عام 2019. وفاز نادي الترجي على نظيره الرجاء المغربي بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين. في حين كانت المباراة منتهية لصالح الرجاء بنتيجة 2-1. وتمكن الترجي التونسي من إدراك التعادل في الدقيقة 57.

نتيجة مباراة الرجاء والأهلي في كأس السوبر

وبالحديث عن نتيجة مباراة الرجاء والأهلي اليوم في كأس السوبر الأفريقي. نشير إلى أن النادي الأهلي المصري حصد لقب بطل كأس السوبر الأفريقي سبعة مرات على مدار تاريخه. حيث توج الأهلي بلقب البطولة الكونفيدرالية بعد الفوز على نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 4-1 خلال عام 200. وفاز النادي الأهلي أيضًا على نادي الجيش الملكي المغربي بكأس السوبر الأفريقي خلال عام 2006 وذلك بركلات الترجيح بعدما انتهى وقت المباراة بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف.

نتيجة مباراة الأهلي اليوم

وبعد التعرف على نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي. نستكمل تاريخ بطولات النادي الأهلي المصري في مسيرته بالسوبر الأفريقي. حيث فاز المارد الأحمر بالبطولة خلال عام 2007 بركلات الترجيح أمام نادي النجم الساحلي التونسي بنتيجة 7-6. وفي عام 2009 فاز الأهلي المصري على نادي الصفاقسي بنتيجة 2-1 وتوج بلقب بطل كأس السوبر الأفريقي على حسابه. وفي عام 2013 حقق الأهلي فوزًا ساحقًا على ليوبار الكونغولي بنتيجة 2-1 وتوج بالبطولة الأفريقية. وتلاها بعد ذلك بالفوز على نادي الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 وتوج بطلًا لكأس السوبر الأفريقي خلال عام 2014. وكان التتويج الأخير للنادي الأهلي بلقب البطولة أمام نهضة بركان المغربي خلال عام 2020. حيث فاز المارد الأحمر بنتيجة 0-2.

مباراة الرجاء والأهلي اليوم

في مباراة الرجاء والأهلي اليوم. يعتزم نادي الرجاء المغربي استحقاقه للبطولة والفوز بها للمرة الثانية في تاريخه. واقتناص فرصة حصد لقب بطل كأس السوبر الأفريقي دون النظر إلى تاريخ بطولات المارد الأفريقي في هذه المسابقة. وفي غضون ذلك أكد “رامي ربيعة” مدافع النادي الأهلي أن مباراة الرجاء اليوم ستكون صعبة وغاية في الأهمية لدى النادي الأهلي في سعيه للحفاظ على تفوقه القاري لكي يستكمل حصد الألقاب في مختلف مواسمه الكروية.

تشكيل الأهلي ضد الرجاء اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

ويأتي في خط الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – ياسر إبراهيم – علي معلول.

أما في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الهجوم: محمد مجدي “قفشة” – بيرسي تاو – حسين الشحات.

ويأتي على دكة بدلاء النادي الأهلي كل من أحمد محمد عبدالقادر رضوان. ومحمد هاني. وياسر الحنفي. وطاهر محمد. وكريم فؤاد. ومحمد شريف. وعلى لطفي.

تشكيل الرجاء ضد الأهلي اليوم

المدير الفني للنادي الأهلي “بيتسو موسمياني” سيعتمد في تشكيلة لاعبي النادي الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي اليوم على الآتي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

ويتشكل خط الدفاع من: عبد الإله مدكور – عبدالجليل جبيرة – جمال حركاس – مروان هدهودي.

وفي خط الوسط: عمر العرجون – زكرياء الوردي – عبدالإله الحافيظي.

وخط الهجوم: محسن متولي – محمود بنحليب – حميد أحداد.

فيما يأتي على دكة بدلاء نادي الرجاء عمر عرجون. ومحمد زريدة. وبدر بولهرود. وأمير الحداوي. وزكريا الهبطي.