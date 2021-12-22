نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب وفاة مخلد الرقادي اللاعب العماني Makhlid Al Raqqi .. دموع الحزن توثق لحظات الرحيل القاسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سبب وفاة مخلد الرقادي اللاعب العماني النبأ الذي ضج مواقع التواصل الاجتماعي. وسادت حالة حزن بين عشاق الكرة في مختلف الدول العربية. وتصدر هاشتاج مخلد الرقادي محركات البحث بتعازي الجمهور. والأخبار عن سبب وفاة مخلد الرقادي اللاعب العماني فهو فاجعة في الملاعب خاصة أن توقيت وفاة مخلد الرقادي أثناس سقوطه قبل مباراة نادي مسقط مع نادي السويق على ملعب السيب ونقل بعدها إلى المستشفي فتوفي في اللحظات الأولي منذ دخوله.

سبب وفاة مخلد الرقادي اللاعب العماني

أعلنت وسائل الإعلام العمانية سبب وفاة مخلد الرقادي اللاعب العماني بعد وصوله المستشفي. بأن الأمر حدث نتيجة سقوطه مع بداية انطلاق مباراة نادي مسقط عمان الذي كان ضمن صفوفه. أمام نادي السويق. ضمن الجولة السادسة من دوري “عمانتل” المحلي لكرة القدم. وتبين تعرض اللاعب مخلد الرقادي لنوبة قلبية خلال تدريب الإحماء للمباراة أدت إلى وفاته.

فيديو سقوط مخلد الرقادي

وعرف الجميع خبر وفاة مخلد الرقادي اللاعب العماني من خلال فيديو الاستديو التحليلي للمباراة على قناة العمانية الرياضية. حين اندهش المذيع عند بدء المباراة. إعلان تأجيل مباراة الفريفين. فتبين حدوث حالة وفاة في الملعب. وعلى الفور حضر الفريق الطبي لنقل اللاعب مخلد الرقادي للمستشفي. وتوفي فور وصوله.

وفاة اللاعب مخلد الرقادي

انتشرت منشورات التعازي على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة اللاعب مخلد الرقادي مع نشره صوره. داعين الله عز وجل بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته. ومتحدثين عن سبب وفاة مخلد الرقادي اللاعب العماني ومن أبرزها الآتي:

“الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال، والله يجبر بخاطر أهله ويلهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.. الجلطات والسكتات والمشاكل القلبية تكثر في وقت الشتاءاكثروا من شرب الماء والله يحمينا يارب”. “الله يرحمك برحمتك الواسعة ماذا فعلت من خير حتى تتوفى وكل العالم يعرف بوفاتك يا #مخلد_الرقادي”لاحول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإنا اليه راجعون. وفاة لاعب نادي فنجاء السابق ولاعب نادي مسقط #مُخلد_الرقادي بعد نقله للمستشفى إثر سقوطه أثناء الاحماء قبل مباراة ناديه أمام نادي السويق عصر اليوم.. الله يرحمه و يغفر له ويلهَم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

من هو مخلد الرقادي

مخلد الرقادي اللاعب العماني الذي جاء خبر وفاته اليوم وتصدر اسم مخلد الرقادي مواقع التواصل الاجتماعي. فهو عمره 29 سنة. لعب في مركز الدفاع لنادي مسقط. كما سبق له اللعب في نادي فنجاء ونادي صور في دوري المحترفين العماني. وكان لاعبًا في منتخب عمان لكرة القدم.

نشرت قناة عمان الرياضية، على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تقرير مؤلم يرصد اللحظات الصعبة التي حدثت أثناء وفاة اللاعب الراحل مخلدالرقادي، في الملعب قبيل مباراة فريقه اليوم في الدوري العماني، وأعاد أحد المتابعين نشر التقرير عبر حسابه وعلق عليه: نسأل الله له الرحمة والمغفرة. مؤكدا أن وفاة هؤلاء الشباب يتطلب وقفة مع واقع الكرة العمانية لافتا إلى أن توفير أساسيات الخدمات الطبية في الملاعب لم تكن موجودة.