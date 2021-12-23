بنزيمة ينقذ ريال مدريد من كمين بلباو
استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مثيراً مساء الأربعاء في مباراة مقدمة من المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.
وارتفع رصيد الريال، الذي تعادل بدون أهداف مع قادش في مباراته الأخيرة بالبطولة، إلى 46 نقطة في الصدارة من 19 لقاء، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية، الذي خاض 18 مباراة.
في المقابل، تجمد رصيد بلباو عند 24 نقطة في المركز العاشر.
وجاءت أهداف المباراة الثلاث في الدقائق العشر الأولى من عمر اللقاء، حيث تقدم الريال بهدفين حملا توقيع نجمه الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقتين الثانية والرابعة على الترتيب، فيما تكفل أوهيان سانسيت بتسجيل هدف بلباو الوحيد في الدقيقة العاشرة.
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