“الصدارة ممكن” موعد مباراة ضمك والباطن القادمة في الدوري السعودي للمحترفين وترتيب الجدول

موعد مباراة ضمك والباطن ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري، الذي يلعب بها أيضاً الهلال والفتح، أصبحت اليوم محل بحث مكثف عبر محركات البحث على شبكة المعلومات الدولية، وبدأت جماهير ضمك تتساءل هل يتصدر فريق ضمك جدول الدوري السعودي للمحترفين من جديد، سؤال سوف تجيب عنه أقدام لاعبي ضمك بعد أنتهاء مباراة الفريق ضد الباطن، والمقرر أن يستقبلها ملعب أستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز “المحالة”، يرغب لاعبي ضمك في العودة إلي الصدارة، في ظل تراجع كبراء الكرة السعودية وتذبذب مستواهم في المسابقة المحلية، بينما منافس ضمك اليوم فريق الباطن يصارع البقاء في دوري المحترفين، ويتواجد في ترتيب متأخر ومعرض للهبوط وسوف يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

موقف الفريقين في جدول الدوري قبل اللقاء

نادي ضمك يتواجد في المركز الثالث قبل اللقاء متساوي مع الشباب في رصيد النقاط 25 نقطة، ويفصله عن المتصدر الاتحاد نقطة واحدة، جمع ضمك النقاط من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 بينما تلقى الهزيمة في مباراتين، سجل لاعبوه 20 هدف وسكنت شباكه 15 هدف، بينما فريق البطن يحتل المركز 13 برصيد 13 نقطة، جمعهم من لعب 13 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 4 وهزم في 6 مباريات سجل 10 أهداف وأستقبل 15 هدف.

موعد مباراة ضمك والباطن في الدوري

الموعد السبت القادم الموافق 2021/12/25.

التوقيت العالمي : 12.40 الثانية عشر وأربعون دقيقة.

الثانية وأربعون دقيقة ظهراً بتوقيت مدينة القاهرة، الخرطوم.

الثالثة وأربعون دقيقة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين.

الرابعة وأربعون دقيقة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

ترتيب دوري المحترفين السعودي 2022/2021

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 3 ضمك 13 7 4 2 17 15:20 5 25 4 الهلال 12 5 6 1 18 12:16 4 21 5 النصر 13 6 2 5 17 16:21 5 20 6 الفيحاء 13 5 4 4 17 11:13 2 19 7 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 8 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 9 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 10 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 11 أبها 13 4 2 7 17 23:14 -9 14 12 الفتح 12 3 4 5 18 16:15 -1 13 13 الباطن 13 3 4 6 17 15:10 -5 13 14 الطائي 13 4 1 8 17 20:11 -9 13 15 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 16 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11

القنوات الناقلة مباراة ضمك ضد الباطن

تنقل جميع مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر قنوات ssc، ومباراة اليوم لم يتم تحديد القناة الناقلة أو معلق اللقاء حتى اللحظة، وسنوافيكم بالقناة والمعلق فور الإعلان الرسمي من القناة.

موعد مباراة ضمك والباطن