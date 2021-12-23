كورونا "يؤجّل" مباراتين بالدوري الإنجليزي
تسببت جائحة كورونا في تأجيل مباراتين أخريين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم.
وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس تأجيل مباراة ليفربول مع ليدز يونايتد وولفرهامبتون مع واتفورد يوم الأحد المقبل في "بوكسينغ داي".
وارتفع عدد المباريات التي تم إلغاؤها خلال الأسبوعين الماضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 12 مباراة.
وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان يوم الخميس: الرابطة تدرك أن قرار تأجيل هاتين المباراتين سيصيب المشجعين بالإحباط ونتفهم غضبهم في وقت استثنائي من العام عندما تتطلع الجماهير لحضور ومشاهدة مباريات كرة القدم.
وجرى إغلاق الملعب التدريبي لليدز يونايتد لاحتواء أزمة فيروس كورونا، بعد تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بالعدوى يوم الخميس بين اللاعبين والمنتسبين.
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