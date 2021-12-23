نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة مؤمن زكريا لاعب الأهلي حقيقة أم شائعة؟ .. رد ذكي لـ Moamen Zakaria يحسم الجدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة مؤمن زكريا لاعب الأهلي حقيقة أم شائعة نبأ ضج مواقع التواصل الاجتماعي. وسط تعازي من قبل الجماهير في مصر ومختلف الدول العربية، فيما يتساءل الكثيرون هل وفاة مؤمن زكريا شائعة أم حقيقة. لاسيما أن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق يعاني من مرض ضمور العضلات. لذلك نوضح حقيقة وفاة مؤمن زكريا لاعب الأهلي من خلال أسرته ونستعرض مشوار مؤمن زكريا الرياضي.

وفاة مؤمن زكريا لاعب الأهلي حقيقة أم شائعة

انتشر خبر وفاة مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق لاعب الأهلي السابق عن عمر يناهز 33 عامًا بعد تدهور حالته الصحية. الأمر الذي أثار غضب أسرته لاسيما أنها تلك ليس الأمر الأول التى يتم تداول أبناء عن وفاة مؤمن زكريا. ونفت زوجة مؤمن زكريا خبر الوفاة بشكل قاطع، مؤكدة أن نجم الأهلي مؤمن زكريا بحالة جيدة. مطالبة من الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات التى لا أساس لها من الصحة.

وفاة مؤمن زكريا

لم تكن تلك المرة الأولى الذي ينتشر فيها خبر وفاة مؤمن زكريا وانتشار الشائعات حول حالته الصحية، وعبر والد مؤمن زكريا وزوجته عن حزنهم بسبب الأنباء التي تتردد عن وفاة مؤمن زكريا بعد فترة صراع طويلة مع المرض، وتؤثر على حالته النفسية، مرددة زوجته “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

حقيقة وفاة مؤمن زكريا لاعب الأهلي

تضمن مشوار مؤمن زكريا الكروي العديد من البطولات في النادي الأهلي المصري ولعل أبرزها الآتي:

شارك مؤمن زكريا في 140 مباراة مع النادي الأهلي، بمعدل 9.061 دقيقة في المباراة.

أحرز نجم النادي الأهلي 40 هدفًا، كما صنع 20 هدفًا.

حصل مؤمن زكريا بطولة الدوري الممتاز 3 مرات خلال المواسم الآتية: 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018.

حقق لقب كأس مصر مع النادي الأهلي في موسم 2016/2017.

السوبر المصري مرتين في موسمي: 2015/2016، 2017/2018.

بذلك نكون قد أوضحنا حقيقة وفاة مؤمن زكريا لاعب الأهلي وماقالته أسرته داعيًا الله له بالصحة والعافية حتى استكمال مشواره الطبي مع مرض ضمور العضلات.

وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والبحث على موقع جوجل لمعرفة حقيقة هذا الأمر، حتى خرج مصدر مقدرب لينفي ما تداول.

أول تعليق لـ مؤمن زكريا على شائعة وفاته

علق نجم النادي الأهلي، اللاعب مؤمن زكريا، على الشائعة التي انتشرت كالنار في الهشيم من قليل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعلق بوفاته، حيث أكد “زكريا” خلال اتصال هاتفي له مع أحد الصحفيين أنه بخير ولا صحة تمامًا للشائعة التي انتشرت، في رد مقتضب له دون الدخول في أي تفاصيل تتعلق بالشائعة ومن أطلقها.