نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء المصالحة الجماهيرية.. موعد مباراه الهلال والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الهلال والفتح ، مجددًا تعود مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2022/2021 ، وتحديدًا من الأسبوع الـ14 بعد توقفها من الجولة الـ13 في نوفمبر الماضي، إثر مشاركة المنتخب السعودي والمنتخبات العربية في بطولة كأس العرب 2021 ، التي نظمتها قطر، وحصدت الجزائر لقبها للمرة الأولى في تاريخها، وعلى ملعب ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، تقام يوم السبت المقبل 25 ديسمبر 2021 ، مواجهة قوية تجمع فريقا الفتح والهلال ، حيث يسعى الأخير لمصالحة جماهيره على الملعب ذاته، بعد الخسارة في ديربي الرياض أمام النصر، يوم الخميس الماضي بثنائية نظيفة.

خلال السطور القادمة، سنستعرض كافة تفاصيل و موعد مباراة الهلال والفتح والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم، علاوة على تاريخ مواجهات الهلال والفتح بجميع المسابقات والبطولات التي جمعت الناديين.

مباراه الهلال والفتح

من بوابة الدوري السعودي ، يعود الزعيم من أجل مصالحة جماهيره، بعد السقوط المفاجئ في الهزيمة، أمام غريمه التقليدي النصر الأسبوع الماضي، في ديربي الرياض .

الغريب في الأمر، أن خسارة الموج الأزرق لمباراة الكلاسيكو السعودي ، تأتي فقط بعد أقل من شهر على تتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وعمومًا فالهلال ليس بعيدًا كثيرًا عن صراع الصدارة في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي، فضلًا عما تبقى له من مباراة مؤجلة مع الاتحاد في الأسبوع الـ12 من البطولة.

نستعرض بدايةً ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الـ14 من عمر المسابقة:

جدير بالذكر، أن الأسبوع الرابع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يشهد العديد من المواجهات القوية، حيث تُلعب يوم الأحد 26 ديسمبر 2021 مواجهتين، مباراة النصر والحزم ، يتبعها مباراة الاتحاد والاتفاق .

وتختتم الجولة في اليوم التالي الإثنين 27 ديسمبر 2021 بمباراتين أيضًا، مباراة الرائد والأهلي ثم مباراة الشباب والتعاون .

نادي الهلال

مع أصحاب الأرض في مواجهة السبت نبدأ، حيث يدخل نادي الهلال السعودي مباراة الفتح، ساعيًا إلى مصالحة جماهيره وحصد النقاط الثلاث، ضمن رحلته في الدفاع عن لقبه الـ17 في الدوري السعودي .

نجح الهلال في تجاوز الآثار النفسية السلبية بعد الديربي، بفوز غالٍ على الرائد في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين ، والذي أهله إلى ربع نهائي البطولة.

وخلال الموسم الحالي، نجح الزعيم في حصد 21 نقطة وصافي (4) أهداف، من 12 مباراة خاضها.

إذ نجح كبير الرياض في تحقيق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى خسارة واحدة هذا الموسم.

جاءت انتصارات الهلال على حساب أندية الطائي بنتيجة (1-0) ثم التعاون (2-1) والاتفاق والرائد بنفس النتيجة (3-2)، وأخيرًا ضمك بثنائية نظيفة.

وتعادل حامل لقب الدوري السعودي مع كل من الباطن والفيحاء سلبيًا، ومع الحزم والأهلي وأبها بنتيجة (1-1)، كما تعادل مع الشباب (2-2).

وأتت الخسارة الوحيدة والأولى لنادي القرن الآسيوي هذا الموسم أمام النصر.

نادي الفتح

على الجانب المقابل، يدخل نادي الفتح السعودي ، مواجهة السبت، باحثًا عن فوز غاب عن قلعة النموذجي منذ الأسبوع الثامن للمسابقة.

بالإضافة إلى الرغبة في تجاوز خسارته وخروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي، بعد خسارته من الاتحاد يوم الإثنين الماضي بنتيجة (2-3).

ويأمل الفريق في إضافة 3 نقاط جديدة في رصيده، للابتعاد عن عن صراع القاع الذي يجمع الثلاثي الطائي والتعاون والحزم، حيث يفصل الفتح عن أول فرق المؤخرة “الطائي” فارق صافي (8) أهداف فقط!.

وإجمالًا، يحتل فارس الأحساء حاليًا المركز الـ12 في جدول البطولة السعودية، خلال 12 جولة خاضها، ولديه مباراة مؤجلة أمام الفيصلي من الأسبوع الـ10.

نجح أبناء النخيل هذا الموسم في تحقيق 3 انتصارات والتعادل في 4 مباريات، غير أنه خسر في 5 مواجهات.

يمتلك الفتح في رصيده 13 نقطة وصافي (-1) هدف.

أما عن انتصارات الفريق، فجاءت أمام الشباب والباطن بثنائية نظيفة، بالإضافة إلى التعاون بنتيجة (3-0).

كما تعادل الفتح مع الفيحاء والأهلي إيجابيًا بنتيجة واحدة (1-1)، بالإضافة إلى ضمك بنتيجة (5-5)، وتعادل سلبيًا مع الاتفاق.

لكن خسر الفريق في 6 مواجهات أمام أندية الرائد والحزم والطائي بنفس النتيجة (0-1)، وأبها بنتيجة (1-3)، والاتحاد بثلاثية بيضاء.

تاريخ مواجهات الهلال والفتح

تاريخيًا، جمعت الزعيم والنموذجي 31 مواجهة إجمالية، بواقع 24 مباراة في الدوري السعودي .

نجح الهلال في الفوز بنتيجة 24 مواجهة جمعت الناديين، بينما فاز الفتح في 4 مباريات فقط، وحسم التعادل 3 لقاءات.

على صعيد الأهداف، سجل الزعيم 77 هدفًا في شباك النموذجي، واستقبل مرماه 31 هدفًا.

أما عن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات الهلال والفتح فكانت من نصيب الزعيم بنتيجة (5-0)، والتي حققها مرتين.

الأولى كانت في لقاء الإياب من دور ربع النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين 2010.

فيما جاءت الثانية في لقاء الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2012/2011 ، والذي توج الشباب بلقبه آنذاك.

موعد مباراه الهلال والفتح والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب بين الزعيم والنموذجي، مساء السبت المقبل، في تمام السادسة إلا عشر دقائق ( 5:50 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة إلا عشر دقائق ( 4:50 م ) بتوقيت مصر، الثالثة إلا عشر دقائق ( 2:50 م ) بتوقيت جرينتش.

وعن حكم مباراة الهلال والفتح ، فلم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد القيادة التحكيمية للقاء المرتقب.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية ببث أحداث المباراة، عبر قناتي SSC1 SD و SSC1 HD .

وحول معلق مباراة الهلال والفتح فسيتولى المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المباراة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على كواليس وتفاصيل و موعد مباراة الهلال والفتح والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين في الدوري السعودي لهذا الموسم، بجانب تاريخ مواجهات الهلال والفتح بشتى البطولات والمسابقات.