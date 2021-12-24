نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحو تأمين الصدارة.. موعد مباراة السد والخور في الدوري القطري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السد والخور ، مجددًا تستأنف منافسات بطولة الدوري القطري أو دوري نجوم قطر موسم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الذهاب من الجولة العاشرة، يستضيف مساء السبت 25 ديسمبر 2021 ، ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في مدينة السد القطرية، مواجهة هامة تجمع فريقا السد والخور ، حيث يسعى السد لتأمين الصدارة في طريقه نحو الابتعاد أكثر في صدارة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب المحلي، فيما يبحث الخور عن تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم.

خلال السطور المقبلة، سنتعرف باستضافة على كافة كواليس وتفاصيل و موعد مباراة السد والخور والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الناديين في الدوري القطري لهذا الموسم، بجانب تاريخ مواجهات السد والخور في مختلف البطولات والمسابقات المحلية.

مباراة السد والخور

مرة أخرى تستكمل مباريات بطولة دوري نجوم قطر موسم 2022/2021 ، وذلك عقب انتهاء بطولة كأس العرب 2021 التي احتضتنها الملاعب القطرية، وتوج بلقبها المنتخب الجزائري بعد هزيمة جاره التونسي بثنائية نظيفة.

وحاز العنابي المركز الثالث بعد الفوز على شقيقه المصري بركلات الترجيح.

نتعرف أولًا على ترتيب الدوري القطري قبل الجولة العاشرة التي تنطلق يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 :

نادي السد

نبدأ تغطيتنا مع مستضيف لقاء السبت، نادي السد القطري ، والذي يدخل المباراة باحثًا عن فوز في المتناول، يعطيه أرياحية في صدارة جدول دوري نجوم قطر الذي يحمل الفريق لقبه.

الزعيم وخلال 9 جولات مضت من عمر البطولة المحلية، نجح في تحقيق 8 انتصارات وتعادل وحيد، كما أنه الفريق الوحيد هذا الموسم الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن.

يحتل السد حاليًا المركز الأول في جدول الدوري القطري، برصيد 25 نقطة وصافي (22) هدفًا، مبتعدًا عن أقرب منافسيه الدحيل الوصيف بفارق 3 نقاط، فضلًا عن فارق الأهداف.

وفي مسيرته هذا الموسم، تمكن عيال الذيب من تحقيق الفوز على أندية السيلية بثنائية نظيفة، ثم قطر وأم صلالة بالنتيجة ذاتها (3-1)، بالإضافة إلى الريان (4-2) والشمال (7-2) وكذلك العربي برباعية بيضاء، وأيضًا الغرافة بنتيجة (6-4)، وأخيرًا الأهلي (4-1).

وتعادل الفريق في مباراة واحدة مع الدحيل في مباراة ماراثونية بنتيجة (3-3).

نادي الخور

على الجانب المقابل، يقدم نادي الخور القطري ، واحدًا من أسوأ مواسمه، إن لم يكن أسوأها على الإطلاق، وبات الفريق مهددًا حال استمراره بهذا الأداء وتلك النتائج، بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية القطري.

الخور يتذيل حاليًا ترتيب دوري نجوم قطر بعدما حصد 4 نقاط فقط من 9 جولات، بالإضافة لامتلاكه (-15) هدفًا في رصيده.

وخلال مسيرته هذا الموسم، لم يُفلح الفرسان في الظفر بأي انتصار، فيما تعادل في 4 مباريات مع أندية أم صلال بنتيجة (1-1)، إضافة إلى الريان والأهلي بنفس النتيجة (2-2)، كما تعادل سلبيًا مع السيلية.

ولكن تلقى الفريق 5 هزائم خلال الموسم الحالي، من أمام الدحيل (1-4) ثم الوكرة (1-2) والغرافة بخماسية نظيفة والشمال برباعية بيضاء، وأخيرًا أمام العربي بنتيجة (0-2).

تاريخ مواجهات السد والخور

أما عن تاريخ مواجهات الخور والسد ، فقد جمعت الناديين إجمالي 72 مواجهة، بينهم 51 لقاءً في الدوري القطري.

نجح السد في الفوز بـ46 مواجهة، بينما فاز الخور في 9 مواجهات فقط، وخيم التعادل على 17 مباراة جمعت الناديين.

على صعيد الأهداف المسجلة، أحرز الزعيم 167 هدفًا في شباك الفرسان، وسكن مرماه 81 هدفًا.

أما عن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات السد والخور ، فكانت من نصيب السد، والذي فاز بنتيجة (7-0) في لقاء الإياب من الموسم الماضي في الدوري القطري.

بينما كان أكبر فوز للخور على السد بنتيجة (5-0) ، وذلك في إطار لقاءات الأسبوع السادس من المجموعة الثانية في بطولة كأس الشيخ جاسم 2002 والذي توج به نادي الخور.

موعد مباراة السد والخور والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة لقاء الزعيم والفرسان ، مساء السبت، في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق ( 4:05 م ) بتوقيت السعودية وقطر، الثالثة وخمس دقائق ( 3:05 م ) بتوقيت القاهرة، الواحدة وخمس دقائق ( 1:05 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة السد والخور ، فقد أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن إسناد المهمة للحكم محمد الشريف.

تقوم قنوات بي إن سبورت وقنوات الكأس القطريتان بنقل أحداث اللقاء، ولكن من غير المعلوم حتى كتابة تلك السطور عن القنوات الناقلة على الشبكتين القطريتين.

وبشأن معلق مباراة السد والخور ، فلم تعلن القنوات الناقلة للحدث عن المعلقين الرياضيين بعد.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على كافة التفاصيل وكواليس و موعد مباراة السد والخور والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الناديين في الدوري القطري هذا الموسم، وكذلك تاريخ مواجهات السد والخور في جميع الفعاليات والبطولات.