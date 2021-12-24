رسميا.. تعليق منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

أصدرت منذ قليل رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم تحت رئاسة أحمد دياب، إيقاف بطولة الدوري الممتاز رسمياً في الفترة ما بين 27 ديسمبر الجاري 2021 وحتى 6 فبراير القادم 2022، وذلك بسبب انشغال المنتخب المصري الأول لكرة القدم ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون، وتضمن ذلك القرار تأجيل مباراة النادي الأهلي المصري ونادي بيراميدز المقرر إقامتها يوم 30 ديسمبر القادم 2021 والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لأجل غير مسمى، على أن يتم الإعلان عن موعد المباراة خلال الفترة القادمة.

قرار بتعليق مسابقة الدوري المصري

وتدرس رابطة الأندية خلال الفترة القادمة إقامة مباراة نهائي الكأس خلال شهر يونيو القادم بدلاً من شهر فبراير، وذلك بسبب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية، وتعارض تلك البطولة مع المواعيد التي أعلنت عنها بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون 2022، وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت عن انطلاق بطولة كأس الرابطة لأول مرة خلال فترة التوقف الدولي، وسيكون نظام البطولة هو مشاركة فرق مسابقة الدوري 18 فريقياً بشكل إجباري، وسوف يتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة 6 فرق.

وأضافت رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري أن كل مجموعة سوف تخوض 5 مباريات، وسوف يتم ترتيب الفرق المشاركة في المجموعة، حيث يصعد الفريق الأول لكل مجموعة للدور نصف النهائي، بينما سوف تجري المفاضلة على صاحب المركز الثاني الأفضل نتائج ليتأهل إلى دور النصف النهائي، وينضم لأصحاب الصدارة الثلاثة أوائل المجموعات، ومن المقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كاس الرابطة، وذلك بعد إجراء قرعة الرباعي، وسوف يتأهل فريقان للمباراة النهائية من تلك البطولة، وسوف يتم لعب المباراة النهائية والحصول على اللقب أثناء التوقف الدولي.

والجدير بالذكر أن الدوري المصري يحصل على شعبية كبيرة في العديد من الدول العربية نظراً لقوته، وخاصة لمشاركة الأهلي والزمالك وهما من الأندية الشهيرة التي حصدت العديد من البطولات الأفريقية والعربية، حيث تستقطب تلك الفرق العديد من اللاعبين المحترفين من الدول العربية والأفريقية من أجل زيادة القوة الضاربة لها خلال هذه الفترة نظراً لاشتعال المنافسة.