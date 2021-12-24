موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة وتردد القنوات والناقلة لها

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محمد سياف - ابو ظبي - موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة، شهدت بحثاً مكثفاً خلال الساعات الماضية من جانب محبي وعشاق الفريق الأبيض، وذلك بعد عودة منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري، بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العرب 2021، حيث يأمل الجمهور الأبيض أن ينافس فريقهم بقوة على بطولة الدوري الممتاز لهذا العام، والذي استطاع الزمالك حسمها العام الماضي، على الرغم من أن منافسه التقليدي النادي الأهلي كان قاب قوسين أو أدني للحصول على البطولة التي غابت عن القلعة البيضاء لأعوام طويلة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة وتردد القنوات الناقلة لها :-

تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز المصري، يوم السبت الموافق 25 ديسمبر 2021، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيسعي الفريق الأبيض إلى الفوز بهذه المباراة بعد أن حقق الفوز في مباراته السابقة على فريق المقاولون العرب.

ويدخل نادي الزمالك هذه المباراة وهو يشغل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز وذلك بعد أن استطاع الحصول على 16 نقطة من سبع مباريات حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة وهي مباراة القمة ضد النادي الأهلي.

أما نادي غزل المحلة فيدخل هذه المباراة وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط.

وسوف تقوم قنوات أون تايم سبورت ذات البث الفضائي بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة وذلك من خلال الاستديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة، حيث يستضيف الاستديو التحليلي نخبة من نجوم كرة القدم المصرية، وذلك لتحليل المباراة من جانب الفريقين، والفرص الضائعة من كل فريق من الفريقين.

وتعد مباراة الزمالك وغزل المحلة من أكثر المباريات سخونة، حيث من المؤكد أن المباراة سوف تشهد منافسة قوية بين الفريقين، وذلك لأن كل فريق سيكون لديه الرصيد الكافي من الاصرار على الفوز بنتيجة المباراة وتحقيق الثلاث نقاط، فنادي الزمالك سوف يسعي جاهداً من أجل الفوز بنتيجة المباراة من أجل ضمان استمرار منافسته بقوة على تصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويأمل بأن يكرر المعجزة بالفوز ببطولة الدوري هذا العام، اما نادي غزل المحلة فسوف يسعي أيضاً للفوز بنتيجة المباراة من أجل تحسين ترتيبه في جدول الدوري.