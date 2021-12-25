قطار العالمي يواصل طريقه.. موعد مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة النصر والحزم ، بعدما عرف طريقه نحو “النصر”، وتحديدًا في آخر مواجهتين مصيريتين، يواصل قطار العالمي طريقه نحو فوز جديد، هذه المرة في بطولة الدوري السعودي موسم 2022/2021، وبالأخص في الجولة الـ14 من عمر المسابقة، حيث يستضيف مساء الأحد 26 ديسمبر 2021 ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، المواجهة القوي التي تجمع العالمي والسفير ، حيث يسعى فريق العاصمة السعودية إلى استعادة أمجاد موسم 2019/2018 والتي توج خلالها باللقب المحلي الغالي، ومن أجل مواصلة مزاحمة الزعيم الهلالي على البطولة الأغلى في المملكة، وضمن الأقوى في القارة الصفراء.

في السطور المقبلة، سنتعرف على جميع التفاصيل والكواليس و موعد مباراة النصر والحزم والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الحالي، فضلًا عن تاريخ مواجهات النصر والحزم بمختلف الفعاليات والمسابقات.

مباراة النصر والحزم

من جديد، تنطلق بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، بشكل منتظم، بعد انتهاء جولة من المباريات المؤجلة في البطولة، حيث سيكون ملعب مرسول بارك تحفة الاستادات الرياضية في العاصمة السعودية، مسرحًا لمواجهة جديدة تجمع العالمي مع حزم الصمود.

ورغم التفوق الكبير للعالمي على صعيد النقاط وحتى المراكز، إلا أن مباريات دوري المحترفين السعودي دومًا ما تعودنا على المفاجآت.

نستعرض أولًا جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الـ14 فيما يلي:

وتشهد مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري السعودي ، مواجهات في غاية القوة والأهمية، حيث تنطلق يوم السبت بـ3 مواجهات، أبرزها مباراة الهلال والفتح .

ثم تُستكمل يوم الأحد بـ3 مواجهات أخرى، من بينها لقاء العالمي والسفير ، إضافة إلى مباراة الاتحاد والاتفاق في ختام اليوم.

قبل أن تُختتم مباريات الجولة الرابعة عشر يوم الإثنين بمواجهتين، الأولى مباراة الرائد والأهلي ثم مباراة الشباب والتعاون .

نادي النصر

نبدأ جولتنا مع مستضيف لقاء الأحد، نادي النصر السعودي ، المنتشي بانتصاراته الأخيرة على صعيد بطولتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

إذ نجح في حسم ديربي الرياض لصالحه بعد الفوز على غريمه التقليدي الهلال بثنائية نظيفة.

قبل أن يُطيح بـ الاتفاق من دور ثمن النهائي في بطولة الكأس السعودية يوم الثلاثاء الماضي.

أما عن رحلته في النسخة الحالية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، فـ العالمي يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب البطولة، برصيد 20 نقطة وصافي (5) أهداف.

حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات وتعادلين، بينما تلقى 5 هزائم حتى الآن.

انتصارات النصر جاءت على حساب أندية ضمك بنتيجة (4-1) ثم التعاون وأبها بنفس النتيجة (3-1)، وكذلك الباطن بهدف نظيف، بالإضافة إلى الأهلي (2-1) وأخيرًا الهلال بثنائية بيضاء.

وتعادل العالمي مع كلًا من الفيحاء بنتيجة (1-1) والرائد (2-2).

ولكن تلقى الخسارة أمام الفيصلي والطائي بالنتيجة ذاتها (1-2) ثم الاتحاد بنتيجة (1-3) وأيضًا الاتفاق والشباب بنتيجة واحدة (0-1).

نادي الحزم

على الجهة المقابلة، يدخل نادي الحزم السعودي مواجهة الأحد، باحثًا عن انتصار طال انتظاره، في ظل سلسلة من النتائج السلبية في الدوري السعودي، منذ آخر فوز للفريق على الفتح في الأسبوع السادس من البطولة!.

حاليًا، يتذيل حزم الصمود ترتيب البطولة السعودية برصيد 11 نقطة وصافي (-7) هدف.

حيث لم يُفلح الفريق إلا في تحقيق انتصارين فقط، بالإضافة 5 تعادلات، فيما مُني بـ6 هزائم هذا الموسم.

جاءت انتصارات السفير على فريقي أبها بنتيجة (2-0) والفتح بهدف نظيف.

فيما تعادل الفريق مع التعاون بنتيجة (3-3) والأهلي (2-2)، ثم الهلال (1-1)، بالإضافة لتعادلين سلبيين مع كلًا من الفيصلي والباطن.

ولكن ذاق الفريق القادم من محافظة الرس السعودية مرارة الهزيمة في الموسم الحالي 6 مرات أمام أندية الرائد والشباب بنفس النتيجة (0-2)، ثم ضمك والاتحاد والفيحاء بالنتيجة ذاتها (0-1)، وأخيرًا خسارة بثلاثية بيضاء من أمام الاتفاق.

موعد مباراة النصر والحزم والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب بين العالمي والسفير ، مساء الأحد، في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق ( 5:50 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة إلا عشر دقائق ( 4:50 م ) بتوقيت مصر، الثالثة إلا عشر دقائق ( 2:50 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة النصر والحزم ، فلم يُفصح الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة عبر قناتي SSC1 SD و SSC1 HD .

وبشأن معلق مباراة النصر والحزم ، فقد أسندت شركة الرياضة السعودية المهمة للمعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على كافة التفاصيل وكواليس و موعد مباراة النصر والحزم والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار الفريقين وموقعهما في جدول الدوري السعودي هذا الموسم، علاوة على تاريخ مواجهات النصر والحزم بشتى الفعاليات والبطولات.