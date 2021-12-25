نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي صعب للمتصدر.. مباراه الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الاتحاد والاتفاق ، بعد نجاحه الباهر في العبور من عقبة الفتح في دور ثمن نهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، يعود متصدر بطولة الدوري السعودي موسم 2022/2021 إلى الواجهة مرة أخرى، ومع تحدٍ جديد في الأسبوع الـ14 من البطولة المحلية، حيث يستضيف العميد، مساء الأحد المقبل 26 ديسمبر 2021 ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، منافسه الاتفاق، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تساعد الاتحاد في الحفاظ على صدارته للمسابقة، فيما تؤمن للاتفاق فرصة في البقاء ضمن المنطقة الدافئة على الأقل في الجدول والانطلاق نحو المنافسة على لقب ثالث في البطولة.

في السطور القادمة، سنتعرف سويًا وبشكل مفصل على موعد مباراه الاتحاد والاتفاق والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الفريقين في الموسم الحالي من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، علاوة على تاريخ مواجهات الاتحاد والاتفاق في شتى البطولات والمسابقات.

مباراه الاتحاد والاتفاق

بينما يدخل الاتحاد منتشيًا بفوزه المثير على الفتح في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، يسعى الاتفاق إلى لملمة جراح الخسارة بهدف أمام النصر في الدور ذاته والخروج من المنافسة على لقب الكأس السعودية.

ورغم فارق النقاط العشر بين الناديين، إلا أن مواجهة الأحد المقبل، لن تكون مأمونة في نتيجتها بالنسبة للجانبين.

نستعرض في البداية جدول ترتيب الدوري السعودي قبيل انطلاق مباريات الأسبوع الـ14 على النحو الآتي:

جدير بالذكر أن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، يشهد مواجهات في غاية القوة والأهمية، تنطلق يوم السبت بـ مباراة الهلال والفتح .

على أن تُستأنف لقاءات الأسبوع يوم الأحد بـ3 مواجهات، أبرزها مباراة النصر والحزم بجانب مواجهة العميد وفارس الدهناء بالطبع.

وتُختتم مباريات الجولة يوم الإثنين، بلقاءين الأول مباراة الرائد والأهلي ثم مباراة الشباب والتعاون .

نادي الاتحاد

نبدأ تغطيتنا مع نادي الاتحاد السعودي ، مستضيف مواجهة الأحد، والذي يسعى لاستثمار نتائجه الأخيرة على صعيد بطولتي الدوري السعودي و كأس خادم الحرمين في تحقيق انتصار جديد، يعزز من حظوظه في العودة إلى منصات التتويج في أغلى البطولات بعد آخر تتويج للفريق بالدوري السعودي موسم 2009/2008.

طريق العميد في الدوري السعودي شهد تألقًا لافتًا هذا الموسم، حيث يحتل الفريق حاليًا صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 26 نقطة وصافي (15) هدفًا.

وخلال 12 جولة مضت من عمر المسابقة، تمكن النمور من تحقيق 8 انتصارات – هي الأعلى بين فرق الدوري السعودي هذا الموسم – وتعادلين، بينما تلقى خسارتين.

جاءت انتصارات المونديالي على حساب أندية الرائد والفتح بنتيجة واحدة (3-0)، وكذلك الفيصلي (2-1)، ثم أبها (6-1) والنصر (3-1)، والأهلي ” في ديربي جدة ” بثنائية بيضاء، والحزم والطائي بنفس النتيجة (1-0).

وتعادل الفريق إيجابيًا وبذات النتيجة (1-1) مع كلًا من التعاون وضمك.

ولكن خسر الاتحاد في مباراتين أمام الفيحاء بهدف والشباب بهدفين نظيفين.

نذكر أن للعميد مباراة مؤجلة مع الزعيم من الأسبوع الـ12 في الدوري السعودي، بسبب مشاركة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا التي توج بلقبها مؤخرًا.

نادي الاتفاق

على الجانب المقابل، يدخل نادي الاتفاق السعودي مواجهة الأحد، ساعيًا لتجاوز الآثار السلبية الناجمة عن خروجه من بطولة كأس خادم الحرمين ، عقب الخسارة أمام النصر بهدف.

ورغم الترتيب الحالي للفريق وعدم استقرار نتائجه هذا الموسم، فقد شهد الأسبوعين الماضيين استفاقة واضحة لفريق مدينة الدمام السعودية.

حاليًا يحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، برصيد 16 نقطة وصافي (-4) هدف.

وخلال 13 جولة خاضها فارس الدهناء، نجح الفريق في الفوز بـ4 مباريات والتعادل في مثلها، غير أنه خسر في 5 مواجهات.

انتصارات الكوماندوز جاءت على حساب الباطن (2-1) ثم النصر والفيصلي بالنتيجة ذاتها (1-0)، بالإضافة إلى الحزم بثلاثية نظيفة.

كما تعادل الإتي مع الشباب (3-3) ثم أبها (1-1)، وكذلك الرائد (2-2)، إضافة لتعادل سلبي مع الفتح.

أما الخسارة، فتلقاها الاتفاق أمام أندية الهلال بنتيجة (2-3) ثم الطائي (2-4)، وكذلك الأهلي برباعية بيضاء، قبل الهزيمة من ضمك بهدف نظيف، وأخيرًا أمام التعاون بنتيجة (2-3).

تاريخ مواجهات الاتحاد والاتفاق

تاريخيًا، جمعت 109 مواجهات فريقا الاتفاق والاتحاد ، بينهم 83 مواجهة في بطولة الدوري السعودي .

نجح الاتحاد في تحقيق الفوز في إجمالي 55 مباراة، بينما فاز الاتفاق في 23 مواجهة، وحسم التعادل 5 مواجهات للناديين.

على صعيد الأهداف المسجلة في المواجهات، أحرز العميد 183 هدفًا في شباك فارس الدهناء، واستقبل مرمى المونديالي 108 أهداف.

أما عن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات الاتحاد والاتفاق ، فكانت من نصيب العميد، إذ فاز الاتحاد بنتيجة (6-2) في أول مواجهة جمعت الناديين، في بطولة كأس ولي العهد السعودي في الأول من يناير عام 1963.

بينما جاء أكبر فوز للاتفاق على الاتحاد، بنتيجة (4-0)، وذلك في لقاء الذهاب من المجموعة الثالث بالأسبوع الخامس، من بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد موسم 2006/2005 ، والتي توج الهلال بلقبها بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بثنائية نظيفة.

موعد مباراه الاتحاد والاتفاق والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة القوية بين العميد وفارس الدهناء ، مساء الأحد، في تمام الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت السعودية، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت مصر، الخامسة إلا الربع ( 4:45 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الاتحاد والاتفاق ، فلم يُعلن اتحاد كرة القدم السعودي بعد عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة عبر قناتي SSC5 SD و SSC5 HD .

أما عن معلق مباراة الاتحاد والاتفاق ، فقد أسندت شركة الرياضة السعودية المهمة للمعلق الرياضي السعودي سمير المعيرفي.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل حول موعد مباراة الاتحاد والاتفاق والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لهذا الموسم، وكذلك تاريخ مواجهات الاتحاد والاتفاق .