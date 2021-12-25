نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Ittihad Club” رابط حجز شراء اسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق الاحد 26 ديسمبر 2021 بالدوري السعودي عبر “makani” منصة مكأني في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار تذاكر الاتحاد والاتفاق يبحث العديد من المشجعين السعوديين عن تذاكر الاتحاد والاتفاق، من بين أمور أخري تحظى مواجهات كأس الملك لهذا الموسم بالكثير من المشجعين في غضون ذلك، أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي، عن تذاكر المباراة المقبلة بين الاتحاد والاتحاد في الجولة ال14 من الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022 ويمكن القيام

بذلك عبر موقع الاتحاد الإلكتروني ومنصة مكاني لشراء تذاكر المباريات وأشار موقع العميد الى بدء طرح تذاكر الاتحاد

والاتفاق.

بطاقة مباراة الاتحاد والاتفاق

هناك طلب كبير على تذاكر المباريات للجماهير السعودية وادعت إدارة نادي الاتحاد بيع ما يقرب من 10 آلاف تذكرة يوم الأربعاء سننتقل إلى عنوان URL وأسعار شراء تذاكر مباراة الدوري السعودي القادمة بين الاتحاد والاتحاد أدناه.

يشار إلى أن نادي الاتحاد السعودي سيواجه الاتفاق في لقاءهما المقبل وفاز في مباراته الأخيرة على نادي الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال مباراة بين الناديين في دور ال16 لكأس الملك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي وسجل “رومارينهو” هدفي الاتحاد الأول والثاني في الدقيقتين 37 و 75 على التوال. وسجل “برونو هنريكي” الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 92.

شراء تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي اعتاد متابعو العميد على شراء تذاكر الاتحاد وإبرام اتفاق دائم قبل بدء كل مباريات الدوري السعودي التي خاضها ويذكر أن مجلس إدارة نادي الاتحاد أعلن إيقاف بيع تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق قبل موعد المباراة بيوم واحد وعلى نفس المنوال تقام مباراة الاتحاد القادمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد

26 ديسمبر 2021.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق

أعطى مجلس إدارة نادي الاتحاد بقيادة “أنمار الهيلي” تذاكر مباراة الدوري السعودي المقبلة بين الاتحاد والاتحاد وفيما

يلي أسعار تذاكر المباريات على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية:

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق من 20 ريال وتتدرج حتى تصل إلى 300 ريال

رابط حجز شراء تذاكر الاتحاد والاتفاق

بيع تذاكر الدور الرابع عشر القادم من الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022 لكل من الاتحاد والاتحاد يمكن القيام

بذلك باستخدام منصة مكاني أو الموقع الإلكتروني “نادي الاتحاد- نادي الاتحاد (etickets. com. sa)”.

وتتيح البوابة للجماهير السعودية شراء تذاكر مباراة الاتحاد من خلال التسجيل عبر البريد الإلكتروني، واختيار فئة.

تذكرة، واختيار طريقة الدفع، ثم استكمال إجراءات شراء من البطاقة او التذكرة.



مباراة الاتحاد والاتقاق

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والاتفاق مساء الأحد المقبل 26 ديسمبر 2021 الساعة 7:45 مساءً بتوقيت المملكة

العربية السعودية، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية،وفي الساعة 6:45 مساءً في مصر وفي الساعة 8:45 مساءً

في دولة الإمارات العربية المتحدة الساعة 5:45 مساءً بالتوقيت المحلي في المغرب ستقام المباراة.



متي موعد مباراة الاتحاد والاتفاق؟