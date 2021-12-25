موعد مباراة الهلال السعودي والفتح والقنوات الناقلة لمباراة الهلال “الزعيم”

مباراة الهلال والفتح سيفتح استاد الملك فهد الدولي أبوابه مساء السبت المقبل الموافق 25 ديسمبر، ذلك لاستقبال دفاع الدوري السعودي عن لقبه أمام فريقه الفتح، والذي كان ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فيها الموسم الحالي كأس الأمير محمد بن سلمان، ويستعد المدير الفني لنادى الهلال لجولة جديدة من مباريات الدوري السعودي، وسابقاً من خلال فريق الهلال سيحاول دفع الجماهير مقابل استياء النادي في المستقبل القريب.

موعد مباراة الهلال والفتح

بحسب موعد الإعلان، ستبدأ مباراة الفريقين في تمام الساعة 4:50 عصراً بتوقيت القاهرة.

بينما تبدأ بالضبط 5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

عندما حدث ذلك في 6:50 بتوقيت أبو ظبي.

ومن الجدير بالذكر أن المدير الفني استأنف تدريب فريقه أمس بالنادي بعد أن تعرض الفريق لطاقة سلبية يوم الثلاثاء الماضي.

معلق مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

من المقرر أن يتولى فهد العتيبي فعاليات مباراة الهلال والفتح المرتقبة في كأس الأمير محمد بن سلمان.

تم الإعلان عن مباريات الدوري السعودي الممتاز على شبكة SSC الرياضية.

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تشكيلة الهلال ضد الفتح في المباراة القادمة القادمة

أعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه

“تويتر”، أن رئيس الرياضي سلمان الفرج، سيخضع للعلاج الطبي وسيتلقى العلاج أسبوعًا، وبالتالي ينبغي القيام أن مباراة الهلال ضد الفتح تشهد غياب الفرج ويكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

بينما في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو، جوستافو كويلار، لوسيانو فييتو.

الهجوم: أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز، موسى ماريغا.

التشكيل المتوقع لنادي الفتح في الدوري السعودي

بدأ مروان سعدان مسيرته الطبية بعد انتهاء فترة العلاج من آلام العضلات التي رعاها، لكنه لا يعتقد أنه سيشارك في مباراة الهلال ضد الفتح في الجولة 21 من الدوري السعودي 2021:

ماكسيم كوفال

توفيق بوحميد – محمد ناجي – عمار الدحيم – نواف بوشل

محمد الفهيد – سفيان بن دبكة

هلال سوداني – كريستيان كويفا – مراد باتنا

ميتشيل تي فيردي.