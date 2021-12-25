تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب كورونا

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنها وافقت على طلب إيفرتون بتأجيل مباراته أمام بيرنلي، التي كانت مقررة بعد غد الأحد، بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا في صفوفه.
وأضافت الرابطة في بيان نشرته على موقعها اليوم الجمعة: "خلص مجلس الإدارة إلى أن النادي (إيفرتون) لن يتمكن من خوض المباراة نهاية الأسبوع الحالي لعدم توفر العدد المطلوب من اللاعبين بسبب حالات العدوى بكوفيد-19 والإصابات".
وكان المدير الفني لإيفرتون، رافائيل بنيتيز، أعلن عن إصابة 11 لاعبا في صفوف فريقه بفيروس كورونا.
ورفض الدوري الإنجليزي في البداية، طلب إيفرتون بتأجيل مباراته ضد بيرنلي، قبل أن يوافق اليوم.
وأصبحت هذه هي ثالث مباراة في الدوري الإنجليزي يتم تأجيلها في الجولة الـ19، بعد مواجهتي ليفربول وليدز يونايتد، وولفرهامبتون ضد واتفورد.
المصدر: وكالات
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