يواجه المنتخب التونسي عشية اليوم السبت (الساعة 16:00) ، نظيره الجزائري ، في نهائي كأس العرب فيفا 2021. ومن المنتظر أن تكون تشكيلة المنتخب التونسي على النحو التالي: معز حسن ، محمد دراجر ، بلال العيفة ، منتصر الطالبي ، أمين بن حميدة ، غيلان الشعلاني ، فرجاني ساسي ، حنبعل المجبري ، يوسف المساكني ، نعيم السليتي ، سيف الدين الجزيري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نهائي كأس العرب: التشكيل المحتمل للمنتخب التونسي ضد الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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