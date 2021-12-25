كأس العرب فيفا 2021 : مدرب الجزائر "مباراة النهائي امام تونس عبارة عن ديربي.. أتوقع أن تكون مباراة قوية"

أكد مجيد بوقرة المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم ان مباراة الدور النهائي لكاس العرب فيفا 2021 امام المنتخب التونسي يوم السبت القادم عبارة عن ديربي قوي مشيرا الى انه يتوقع أن تكون مباراة قوية بين الطرفين.



واضاف ان المنتخب التونسي يملك تجارب كبيرة وسيعمل الاطاران الفني والطبي على اعداد اللاعبين بالصورة المأمولة للمواجهة المرتقبة واستعادة المخزون البدني ودخول جو المباراة النهائية في قمة التركيز والجاهزية".

واعرب بوقرة عن سعادته بالانتصار الذي حققه منتخب بلاده على حساب المنتخب القطري والوصول إلى المباراة النهائية. واوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء "كنت أعرف أن المباراة ستكون صعبة ومن حسن الحظ أننا تمكنا من التسجيل في الدقيقة 60، وعانينا في الدقائق الأخيرة من بعض الضغوط، وقد شعر بعض اللاعبين بالإرهاق، وأنا سعيد في نهاية المطاف للفوز الذي حققناه ووصولنا إلى المباراة النهائية".

وعن رأيه في اللحظات الأخيرة التي عايشها وشعوره إزاء هذه الضغوط، قال "تمكنا من التعامل مع هذه الضغوط وحافظنا على الروح القتالية حتى نهاية الوقت وكرة القدم لها مقاييس عديدة وقد تمكن يوسف بلايلي من تحقيق الفوز بالهدف الذي سجله بفضل تركيزه الكبير، كما أنني طالبت اللاعبين بضرورة التركيز خاصة أن المنتخب القطري كان يدافع بطريقة جيدة وكان من الطبيعي أن نلجأ لإيجاد المساحات والبحث عن الثغرات واختراق هذا الدفاع من خلال القيام ببعض الحلول".

وحول قيامه باستبدال المهاجم بغداد بونجاح، أوضح المدرب الجزائري "خروج بونجاح كان بسبب الشد الذي تعرض له، ولهذا فضلت إبقاء يوسف بلايلي في الخطوط الأمامية لتعويض خروج بونجاح واعتمدنا اللعب من الجانبين وتمكنا من البقاء في حالة التوازن".



وعن رأيه في أداء المنتخب القطري، قال مدرب الجزائر "أريد أن أبارك لمنتخب قطر بطل آسيا الذي خاض مباراة كبيرة ولعب بصورة ممتازة وتمكن من تقديم صورة مميزة وفي المحصلة المنتخب القطري يجهز نفسه لخوض نهائيات كأس العالم بعد أقل من عام".



من جانبه، أعرب يوسف بلايلي نجم المنتخب الجزائري والحائز على جائزة أفضل لاعب في المباراة عن سعادته بالفوز وبلوغ المباراة النهائية، مضيفا "أدينا كل ما علينا وخضنا مباراة كبيرة ونريد تقديم العرض المطلوب أمام تونس والتتويج باللقب".



وحول حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، قال "لا يهم الحصول على جائزة أفضل لاعب بقدر ما يهمنا الفوز وإسعاد الشعب الجزائري.. وبلا شك أتطلع للفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العرب وقيادة المنتخب الوطني للقب".

وعن المواجهة المرتقبة أمام المنتخب التونسي، ختم بلايلي حديثه "بالتأكيد هي مباراة ديربي ولها طابع خاص ونحن حضرنا إلى قطر للفوز بكأس العرب وسنعود بالكأس إلى الجزائر".

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