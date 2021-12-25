“النصر حازم” موعد مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

يحتضن ملعب مرسول بارك معقل العالمي، موعد مباراة النصر والحزم الأحد القادم الموافق 2021/12/26، في إطار مباريات الدوري السعودي للمحترفين لحساب الجولة أل 14 من عمر المسابقة، يدخل العالمي اللقاء بروح معنوية كبيرة بعد أن حقق الفوز على الاتفاق في كأس الملك، وتأهله إلي الدور ربع النهائي للمسابقة، بينما منافس العالمي اليوم فريق الحزم يعيش فترة صعبه في الدوري، ومعرض للهبوط للدرجة الأولى، فهو في المركز الأخير في المسابقة.

يحتل النصر السعودي المركز الخامس في ترتيب الجدول برصيد 20 نقطة، بعد خوضه 13 مباراة حقق الانتصار في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين، بينما تجرع مرارة الهزيمة في 5 مباريات كاملة، سجل مهاجموه 21 هدف واستقبلت شباكه 16 هدف، أما فريق الحزم في قاع الترتيب برصيد 11 نقطة من لعب 13 مباراة، حقق الفوز في مباراتين وتعادت في 5 وهزم 6 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف وعليه 16 هدف.

موعد مباراة النصر والحزم في الدوري

14.50 “بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش”.

16.50 “بتوقيت مدينة القاهرة، الخرطوم، طرابلس.

17.50 “بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، العراق، اليمن، فلسطين، الأردن.

القناة الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل مباراة النصر ضد الحزم عبر قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة، ومباراة اليوم تنقل عبر شاشة قناة ssc hd 1 ويعلق عليها المعلق المتميز عيسى الحربين.

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين

تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في 22 مباراة ومباراة اليوم هي المباراة رقم 23، كانت الغلبة لصالح العالمي برصيد 13 فوز، بينما فاز الحزم في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات جمعت الفريقين.

التشكيل المتوقع للنصر السعودي

حراسة المرمى : وليد عبد الله.

خط الدفاع : سلطان الغنام، فونيس موري، عبد الأله العمري، منصور الشمري.

خط الوسط : عبد الله الخيبري، علي الحسن، أيمن يحيى.

الهجوم : أندرسون تاليسكا، عبد الفتاح أدم.

التشكيل المتوقع للحزم السعودي

حراسة المرمى : ماليك عسلة.

خط الدفاع : العازمي، العبيد، الشمري، الدخيل.

الوسط : بن ذيدان، العتيبي، رودريجيز، ألجويد.

الهجوم : ستراندبيرج، أولاجون.

موعد مباراة النصر والحزم القادمة