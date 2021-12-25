موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي أحجز تذكرة المباراة عبر رابط etickets.com.sa

عشاق النمور يترقبون موعد مباراة الاتحاد والاتفاق القادمة، في إطار الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحرفين، والمقرر لها الأحد الموافق 2021/12/26 على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، كما تلعب مباراة النصر والحزم في نفس الجولة، الاتحاد يسعى للمحافظة على قمة الترتيب، في ظل منافسة شرسة من الشباب وضمك الذي تعثر بالتعادل مع الباطن، بينما فريق الاتفاق يرغب في مصالحة جماهيره الغاضبة من الخروج من مسابقة كأس الملك، وكان الاتفاق قد حقق فوزين متتاليين في الدوري على الحزم والفيصلي، ليرتقي إلي الترتيب الثامن في الجدول، وفيما يلي تفاصيل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري

16,45 : الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش.

17.45 : الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

18.45 : السادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

19.45 : السابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، قطر، العراق، سوريا.

موقف الفريقين في الجدول قبل المباراة