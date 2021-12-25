نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي أحجز تذكرة المباراة عبر رابط etickets.com.sa في المقال التالي
عشاق النمور يترقبون موعد مباراة الاتحاد والاتفاق القادمة، في إطار الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحرفين، والمقرر لها الأحد الموافق 2021/12/26 على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، كما تلعب مباراة النصر والحزم في نفس الجولة، الاتحاد يسعى للمحافظة على قمة الترتيب، في ظل منافسة شرسة من الشباب وضمك الذي تعثر بالتعادل مع الباطن، بينما فريق الاتفاق يرغب في مصالحة جماهيره الغاضبة من الخروج من مسابقة كأس الملك، وكان الاتفاق قد حقق فوزين متتاليين في الدوري على الحزم والفيصلي، ليرتقي إلي الترتيب الثامن في الجدول، وفيما يلي تفاصيل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.
موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري
- 16,45 : الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش.
- 17.45 : الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.
- 18.45 : السادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.
- 19.45 : السابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، قطر، العراق، سوريا.
موقف الفريقين في الجدول قبل المباراة
|الاتحاد
|المركز الأول برصيد 26 نقطة جمعهم من لعب 12 مباراة حقق الفوز في 8 تعادل في 2 هزم في 2 سجل 23 هدف وعليه 8 أهداف
|الاتفاق
|المركز الثامن برصيد 16 نقطة من لعب 13 مباراة فاز في 4 تعادل في 4 خسر في 5 مباريات سجل 18 عليه 22 هدف
القناة الناقلة والمعلق
تنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة، ومباراة اليوم سوف تذاع عبر شاشة قناة ssc hd 5، والقناة ذات الصيغة العادية sd بتعليق، المعلق المتميز سمير المعرفي.
ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الاتحاد
|12
|8
|2
|2
|18
|8:23
|15
|26
|2
|ضمك
|14
|7
|5
|2
|16
|16:21
|5
|26
|3
|الشباب
|13
|7
|4
|2
|17
|11:23
|12
|25
|4
|الهلال
|13
|5
|6
|2
|17
|15:18
|3
|21
|5
|النصر
|13
|6
|2
|5
|17
|16:21
|5
|20
|6
|الفيحاء
|14
|5
|5
|4
|16
|11:13
|2
|20
|7
|الرائد
|13
|5
|3
|5
|17
|20:20
|0
|18
|8
|الفتح
|13
|4
|4
|5
|17
|18:18
|0
|16
|9
|الإتفاق
|13
|4
|4
|5
|17
|22:18
|-4
|16
|10
|الأهلي
|13
|3
|6
|4
|17
|16:15
|-1
|15
|11
|الفيصلي
|12
|3
|6
|3
|18
|13:12
|-1
|15
|12
|أبها
|14
|4
|3
|7
|16
|23:14
|-9
|15
|13
|الباطن
|14
|3
|5
|6
|16
|16:11
|-5
|14
|14
|الطائي
|13
|4
|1
|8
|17
|20:11
|-9
|13
|15
|التعاون
|13
|2
|5
|6
|17
|27:21
|-6
|11
|16
|الحزم
|13
|2
|5
|6
|17
|16:9
|-7
|11
رابط حجز تذاكر الاتحاد والاتفاق
أعلن نادي الاتحاد أن تذاكر اللقاء متاحة الآن عبر موقع الاتحاد الرسمي، على شبكة الإنترنت ويمكن الحصول عليها عبر الخطوات البسيطة التالية.
- الدخول على موقع الاتحاد الرسمي etickets.com.sa.
- تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- الدخول على حجز التذاكر وتحديد نوع التذكرة التي ترغب في شرائها وتحديد المقعد.
- دفع قيمة التذكرة إلكترونياً وبذالك يتم تأكيد حجز التذكرة بنجاح.
بطاقة المباراة
|المباراة
|اتحاد جدة * الاتفاق
|البطولة
|الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|الأحد الموافق 2021/12/26 الساعة 19.45 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب الجوهرة المشعة بجدة
|القنوات الناقلة
|قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة.
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