موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فيوتشر في الدوري المصري الممتاز

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة الأهلي القادمة، حيث يواجه النادي الأهلي نظيره فيوتشر في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز 2021-2022، حيث يعود النادي الأهلي إلى المنافسة في الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد توقف مشاركة مصر في كأس العرب 2021.

سيواجه النادي الأهلي نظيره فيوتشر الصاعد في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز 2021- 2022، وسيدخل المباراة وهو متواجد في الصدارة بـ 18 نقطة كاملة.

ويحتل نادي فيوتشر المركز الـ 13 في ترتيب الدوري المصري، حيث خاض 6 مباريات فاز في مباراتين منهما، وتعادل في واحدة وخسر 3 مباريات آخرين.

أزمة تواجه الأهلي قبل مواجهة فيوتشر

الأزمة التي تواجه النادي الأهلي قبل مواجهة فيوتشر هي أن اللاعبين يعانون من الإرهاق الشديد بعد المشاركة في كأس العرب، كما يفتقد النادي الأهلي لاعب الوسط الخاص به عمرو السولية، وذلك بعد تعرض السولية للإصابة في المباراة الأخيرة بشد في عضلة السمانة قبل مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

يتصدر الأهلي المصري ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة متوقفًا على بيراميدز والزمالك، اللذان خاضا 7 مباريات بفارق مباراة عن الأهلي، والذي حصد 18 نقطة من 6 لقاءات في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وينطلق اللقاء بين النادي الأهلي ونادي فيوتشر الصاعد في الدوري المصري غدًا الأحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة, والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت دبي، وتنقل قناة أون تايم سبورت المباراة بشكل حصري عبر شاشتها.