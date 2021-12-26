نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تردد قنوات ssc نايل سات sd” لمتابعة مباريات الدوري السعودي وكأس الملك مجانا وكيفية التنزيل على الريسيفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين تردد قنوات ssc نايل سات sd، حيث ما يزال البحث عنها مستمرا في جميع أنحاء المملكة من قبل عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي مباريات الدوري السعودي دوري الأمير محمد بن سلمان ومباريات كأس الملك والتي ما تزال أحداثها جارية في هذا الموسم، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات وسنتعرف على كيفية تنزيلها على الريسيفر لديكم، فتابعوا معنا.

قنوات ssc الرياضية السعودية

تعتبر قناة ssc sport واحدة من أحدث القنوات الرياضية التي نزلت، حيث إن القناة حديثة العهد بالفعل حيث تم إطلاقها بشهر يوليو 2021، وقد تم تخصيص القناة لنقل مباريات الدوري السعودي الممتاز ومباريات كأس الملك، ومباريات المنتخب السعودي داخل المملكة.

وإذا كنتم من متابعي كرة القدم العالمية ومتابعين لأخبارها أولا بأول، فقد تعرفنا معكم على ترددات العديد من القنوات والتي منها:

قناة بي ان سبورت الإخبارية bein news.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sport 1 &2.

وقد تم إطلاق قنوات ssc بنسختين، الأولى النسخة المدفوعة بجودة عالية HD، والتي يجب عليك الاشتراك في أحد باقات القنوات لمشاهدة المباريات بأعلى جودة، وهناك نسخة أخرى مجانية تنقل نفس المحتوى الخاص بالمباريات والاستيديوهات التحليلية ولكن بجودة عادية SD، وسنتابع ترددها معكم.

تردد قنوات ssc نايل سات sd

ونتابع معكم تردد قناة ssc المجاني على القمر الصناعي الشهير نايل سات، ، وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عامودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة ssc عرب سات sd

كما ويمكنكم تنزيل القناة أيضا على القمر الصناعي عرب سات (بدر 6)، وهذا أيضا عن طريق بيانات التردد الآتية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: تلقائي.

ترتيب الدوري السعودي اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 3 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 4 الهلال 13 5 6 2 17 15:18 3 21 5 النصر 13 6 2 5 17 16:21 5 20 6 الفيحاء 14 5 5 4 16 11:13 2 20 7 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 8 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 9 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 10 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 11 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 12 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 13 الباطن 14 3 5 6 16 16:11 -5 14 14 الطائي 13 4 1 8 17 20:11 -9 13 15 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 16 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11

طريقة تنزيل القناة على الريسيفر

وسنتعرف معكم على كيفية تنزيل القنوات على الريسيفر بدون مشاكل، ويمكنكم عمل ذلك عن طريق متابعة الخطوات التالية: