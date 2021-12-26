الان موعد مباراة الطائي والفيصلي اليوم 26 ديسمبر 2021 فى الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة موعد مباراة الطائي والفيصلي يلتقي الفيصلي والطي، اليوم، في الجولة ال14 من الدوري السعودي على ملعب الأمير

عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في مباراة سيشاهدها عدد كبير من الجماهير. نتج عن هذا الهدف خسارة غير متوقعة،

لذلك فهو يحاول تعويضها بالفوز اليوم وجمع النقاط الثلاث جميعها، من أجل تحسين ترتيب الدوري، حيث يحتل الآن

المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

من ناحية أخرى، يسعى نادي الطائي بعد اقترابه من حفرة الإنزال على الفور لتغيير مساره في المستقبل القريب من أجل

تحسين موقعه والابتعاد كليًا عن هذا الفخ. خسر أمام الاتحاد في آخر لقاء بينهما بهدف دون رد فعل، وهو يسعى لتعويض

ذلك بالفوز في المباراتين التاليتين.

موعد مباراة الطائي والفيصلي

وستقام مواجهة الفيصلي والطي في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، وأربع دقائق من مساء يوم الأحد 26 ديسمبر، بتوقيت مكة المكرمة، وأحداث المواجهة المرتقبة بينهما. سيبدأ الفريقان في ذلك المساء.

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وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة ال14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي يشارك فيها عدد من الفرق، من بينها الهلال والنصر، يتنافسان على اللقب هذا الموسم.

ما هي القنوات التي ستنقل مباراة الفيصلي والطائي؟

ستبث قنوات SSC السعودية الناقل الحصري لأحداث الدوري السعودي مباراة الفيصلي والطي المتوقع والمهمة ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن يتم بث أحداث هذه المسابقة القوية والمثيرة بين الجانبين على قناة SSC Sport التي حصلت على حقوق البث الحصرية والمجانية.

ما هو ملعب مباراة الدوري السعودي بين الفيصلي والطائي؟

ويعتبر الملعب الخاص بمباراة الدوري بين الفيصلي والطي هو الملعب الثاني، ضمن مباراة مهمة بين الفريقين مساء الأحد المقبل، 26 ديسمبر، في إطار مباريات البطولة. الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويهدف نادي الفيصلي للفوز بهذه المباراة الحاسمة، فضلا عن تحقيق انتصارات ونتائج رائعة ستساعده على المنافسة على مراكز أعلى في الترتيب هذا الموسم.