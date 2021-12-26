موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل القادمة والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل القادمة، حيث يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل في إطار الجولة التاسعة عشر بالدوري الإنجليزي، حيث يحتضن ستاد جيمس بارك المباراة المثيرة التي تجمع بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما نيوكاسل يحتل المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ونيوكاسل

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، حيث تواجه الفريقين من قبل في 53 مباراة في الدوري الإنجليزي، نجح مانشستر يونايتد في الفوز بـ 32 مباراة، بينما حسم نيوكاسل المباراة لصالحه 7 مرات، وخيم التعادل بينهم على 14 مباراة.

سجل مانشستر يونايتد في شباك نيوكاسل 112 هدف خلال الـ 53 مباراة التي جمعت بينهم، بينما سجل نيوكاسل في شباك اليونايتد 54 هدف.

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 27 نقطة في 16 مباراة، نجح من خلالهم الفوز في 8 مباريات، بينما سقط في فخ التعادل بـ 3 مباريات، وتجرع الهزيمة في 5 مباريات، بينما نيوكاسل يحتل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.

يستعد الشياطين الحمر بكل قوة للتركيز على هذا اللقاء بالرغم من وجود العديد من الإصابات بكورونا في الفريق، والتي أدت إلى تأجيل مباراتهم في الجولة الماضية، إلا أن باقي عناصر الفريق تتدرب بقوة في حال تم استدعائهم لخوض المباراة، وذلك على أمل الاستمرار في تحقيق الإنتصارات بالمدرب الجديد.

وفي المقابل يمر نيوكاسل بوضع صعب فهو يحتل مرتبة خطيرة في جدول الترتيب، وعليه القيام بأداء قوي للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه، والابتعاد عن مناطق الهبوط، ويستعد الفريق لهذه المباراة على أمل الخروج بنتيجة إيجابية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

المباراة مانشستر يونايتد × نيوكاسل يونايتد المسابقة الدوري الإنجليزي الموعد الإثنين 27 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة القنوات الناقلة قناة Bein sport 1 HD premium الملعب ملعب جيمس بارك

يواجه مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل غدًا الإثنين 27 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الـ 11 بتوقيت مكة المكرمة وتنقل قناة Bein sport 1 HD premium المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.