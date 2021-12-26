موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة ليفربول القادمة، حيث يواجه نادي ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره ليستر سيتي، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من البريميرليج، طمعًا في مواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول القادمة

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد ليستر سيتي هو في الساعة الـ 10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 11 بتوقيت السعودية، وتنطلق أحداث المباراتين مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر.

وتأتي هذه المباراة في إطار الجولة مواجهات الجولة الـ 20 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي يتنافس عليه عدد من الفرق في الموسم الحالي، على إحراز اللقب خاصة تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي المرتقبة هي قناة بي إن سبورت، الناقل الحصري لليجا في الشرق الأوسط لليجا في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تذاع أحداث المباراة على قناة Bein sports HD 1 premium.

ما هو ملعب مباراة ليفربول القادمة

ملعب مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري هو ملعب الأول، وذلك ضمن مواجهة هامة تجمع بين طرفيها كلا الفريقين مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر الحالي، في إطار الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى فريق ليفربول أن يحقق الانتصار في هذه المباراة الهامة، وأن يواصل النتائج الإيجابية، والتي تساعده على التواجد في مقدمة الترتيب الدوري هذا الموسم.