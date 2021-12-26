نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العالمي” مباراة النصر والحزم القادمة الأحد 26\12\2021 والقنوات الناقلة في الدوري وتردد قناة ssc1 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة النصر والحزم في الدوري والقنوات الناقلة من أهم المواعيد وأكثرها بحثاً من عشاق الساحرة المستديرة، حيث يلتقي النصر ضد الحزم في الدوري اليوم الأحد الموافق 26\12\2021، ضمن مباريات الأسبوع رقم 14 في منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويستضيف اللقاء استاد مرسول بارك في تمام الساعة 17:50 الخامسة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة النصر والحزم

مباراة النصر في الدوري ضد الحزم من أهم المواعيد التي يبحث عنها عشاق ومحبي الناديين الكبيرين، والمقرر لها اليوم الأحد بتاريخ 26\12\2021، حيث يحتضن استاد مرسول بارك مباراة الحزم في الدوري ضد النصر حسب التوقيتات التالية:

16:50:- الرابعة وخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة.

17:50:- الخامسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

18:50:- السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت أبوظبي.

14:50:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

مباراة النصر في الدوري

يدخل العالمي المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، واستغلال الروح المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه بعد الفوز المستحق على الهلال في المباراة السابقة بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تفوق كبير للعالمي وأداء أكثر من رائع، ويحتل العالمي المركز الخامس برصيد 20 نقطة جمعهم من 13 مباراة، فقد استطاع أن يحقق الفوز في 6 مباريات بينما تعادل في مبارتين، وتجرع كأس الهزيمة في 5 مباريات.

الحزم ومحاولة الهروب من القاع

يسعى الحزم نحو الفوز بالمباراة وتحقيق نتيجة مفاجئة للجميع بالفوز على العالمي، فبرغم سوء الأداء وتأخر الفريق في ترتيب الدوري إلا أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، ويحتل الحزم المركز السادس عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ولديه رصيد من النقاط 11 نقطة من 13 مباراة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة، تختلف فيها الطموح بين القمة والهروب من القاع.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم

مباراة النصر والحزم والقنوات الناقلة من أكثر الأشياء بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وكما هو معروف فإن شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية هي المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وعليه فسوف يتم نقل مباراة النصر والحزم القادمة في الدوري على قناة ssc1.

معلق مباراة النصر والحزم في الدوري

يتولى أمر التعليق على المباراة المعلق المتميز عيسى الحربين، على قناة ssc1 بمختلف التقنيات الHD والSD.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 3 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 4 الهلال 13 5 6 2 17 15:18 3 21 5 النصر 13 6 2 5 17 16:21 5 20 6 الفيحاء 14 5 5 4 16 11:13 2 20 7 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 8 الفيصلي 1 - 0 13 4 6 3 17 13:13 0 18 9 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 10 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 11 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 12 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 13 الباطن 14 3 5 6 16 16:11 -5 14 14 الطائي 0 - 1 14 4 1 9 16 21:11 -10 13 15 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 16 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11

تردد قناة SSC1

القمر:- نايل سات.

التردد:- 12523.

الاستقطاب:- عمودي.

الترميز:- 27500.

تصحيح الخطأ:- 6\5.

تشكيل النصر المتوقع أمام الحزم

من المتوقع أـن يبدأ المدير الفني للنصر الأرجنتيني “ميجل روسو” المباراة بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى:- وليد عبد الله.

خط الدفاع :- عبد الإله العمري، منصور الشمري، سلطان الغنام، فونيس موري.

الوسط:- علي الحسن، سامي النجعي، عبد الله الخيبري.

الهجوم:- أيمن يحي، خالد الغنام، فينست أبو بكر.

تشكيل الحزم المتوقع ضد النصر